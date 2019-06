Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An

Bé trai Đỗ Bình An chào đời mới 31 tuần thai, nặng 1,6 kg được đưa ngay đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc. Bình An là tên mẹ đặt cho con với hy vọng con cả đời được bình an.