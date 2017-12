Anh em ruột rủ nhau làm bệnh nhân, thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy trong bệnh viện

Ngày 16/12, thông tin từ CQĐT công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1991) và Đậu Đức Hạnh (SN 1990) về hành vi trộm cắp tài sản; Hồ Xuân Trường (SN 1975), Nguyễn Văn Tiến (SN 1988, cùng trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến nay, Hùng, Tiến và Hạnh lúc thì đóng vai người đi khám bệnh, lúc giả làm bệnh nhân để trà trộn vào nhà xe của Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn.

Nhân lúc các bảo vệ không để ý, chúng dùng vam phá khóa rồi dắt ra ngoài. Sau khi lấy trộm xe, các đối tượng đã mang xe đi bán cho Hồ Xuân Trường và một số đối tượng khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân…

Sau một thời gian theo dõi, ngày 23/11, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hùng đang có hành vi trộm cắp xe máy tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn. Mở rộng chuyên án CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã bắt các đối tượng còn lại.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm đạo chích thực hiện trót lọt 16 vụ trộm xe máy tại bệnh viện, không những thế còn gây ra 15 vụ khác ở một số nơi khác tại Nghệ An. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Hùng và Hạnh còn khai nhận, từ tháng 12/2016 đến nay đã cùng với Hồ Xuân Đức (SN 1996, trú cùng thôn) thực hiện 2 vụ đột nhập nhà dân, đục két sắt lấy trộm tài sản gồm tiền, vàng; tổng giá trị tài sản trên 50 triệu đồng.

Hiện, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành thu giữ 16 xe máy các loại là tang vật của chuyên án; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.