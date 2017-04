Ancelotti sẽ phải ngạc nhiên với "lưỡi dao đa dụng" của cậu học trò Zidane

Đây là thời điểm để trung vệ từ tuyến trẻ này trở thành người hùng.



1. Cho đến nay, Zinedine Zidane vẫn chưa thể hiện được những nét tài hoa về chiến thuật mà ông học được từ ông thầy Carlo Ancelotti. Chiến thuật của Zizou vẫn chưa rõ nét và những mảng miếng tấn công của ông vẫn chưa thật sự mượt mà.

Nhưng Zizou có một điểm mạnh, mà đến cả Ancelotti cũng không có: khả năng xoay vòng cầu thủ, vận dụng tối đa quân số mình có và giữ cho ai cũng cảm thấy mình quan trọng.

Ngoại trừ các thủ môn và Fabio Coentrao, tất cả các cầu thủ còn lại của Real đều đã ghi bàn trong mùa bóng này. Có những người ngỡ như chỉ là lựa chọn số ba, số bốn ở vị trí thi đấu của mình hồi đầu mùa rốt cục cũng đã được trọng dụng nhiều hơn. Một trong những cầu thủ như thế chính là Ignacio Fernandez, hay còn được gọi là Nacho.

Nacho sẽ khiến Carlo Ancelotti phải ngạc nhiên khi được chơi cạnh Sergio Ramos trong trận đấu lớn này.

Hai anh em Nacho đều là cầu thủ do Real Madrid đào tạo. Nhưng sự nghiệp của người em Alex đang lụi tàn cho dù ban đầu được đánh giá tốt hơn. Hiện Alex đang khoác áo Elche trong khi một cầu thủ cùng lứa khác - Jose Rodriguez, thì đang đá cho Malaga theo dạng cho mượn từ Mainz.

Trong khi đó, Nacho vẫn trụ lại, từ thời Jose Mourinho sang đến Carlo Ancelotti, Rafael Benitez và bây giờ là Zidane. Anh thậm chí còn là thành viên của đội tuyển quốc gia. Từ tháng 10/2016 đến nay, anh khoác áo La Roja nhiều hơn toàn bộ ba năm trước đó gộp lại.

Cả Zidane lẫn Julen Lopetegui đều xem Nacho như một nhân tố hữu ích trong đội hình. Báo chí Tây Ban Nha vẫn thường ví hậu vệ 27 tuổi này với con dao của Swiss Army: tức bạn luôn để nó trong ngăn kéo, nhưng lúc cần thì nó luôn sẵn sàng và sắc bén.

2. Khi Mourinho điền Nacho vào danh sách dự một trận đấu ở Cúp Nhà vua vào tháng 10/2012, anh mới 22 tuổi. Lúc đó, Mourinho đang ưu tiên vị trí hậu vệ phải cho... Michael Essien.

Cũng trong thời gian này, Mourinho thường xuyên bị chỉ trích là không dùng cầu thủ do Real đào tạo. Câu trả lời của Mourinho là do đội trẻ của Real do Alberto Toril phụ trách chơi một chiến thuật khác, và cầu thủ của Toril không phù hợp với sơ đồ của ông.

Sự đa năng là điểm mạnh giúp Nacho tạo nên sự đột biến cho đoàn quân của Zidane.

Nacho sở dĩ được Mourinho thỉnh thoảng gọi lên là vì sự đa năng. Anh đá được mọi vị trí nơi hàng thủ, từ trung vệ đến cả hai biên. Mùa này, khi Zidane cần một cầu thủ đá thay Marcelo ở cánh trái, ông luôn ưu tiên cho Nacho hơn là Coentrao và Danilo, hai cầu thủ tốn của Real đến 60 triệu euro tiền chuyển nhượng.

Trong danh sách những cầu thủ Real đá nhiều phút nhất tại La Liga mùa này, Nacho đang xếp thứ 7, một con số không tệ với người vị xem là "lựa chọn số 4 ở vị trí trung vệ".

Có thể nói Nacho là một phiên bản Tây Ban Nha của James Milner, tức được bố trí đá đâu thì sẽ đá tốt ở đấy. Và họ luôn ở mức 7 điểm, không bao giờ xuất sắc vượt trội nhưng cũng không bao giờ làm ai phải thất vọng. Vấn đề là anh cũng... chưa từng chấn thương mùa này.

Với Nacho, ra sân cho Real Madrid luôn là vinh dự lớn lao nhất của đời cầu thủ.

Trong toàn bộ các hậu vệ Real đều lần lượt phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Nacho luôn sẵn sàng. Và cứ khuyết vị trí nào, Zidane lại dùng "điền vào chỗ trống"

Em trai của Nacho, Alex và người bạn Jose Rodriguez chỉ khoác áo Real vỏn vẹn hai lần rồi ra đi. Còn Nacho đã có gần 130 trận đấu. Nacho biết mình chỉ có thể là một lựa chọn loại hai ở Bernabeu, nhưng anh hạnh phúc với vai trò ấy. Đấy là lý do đầu mùa hè, Nacho đã nói không với đề nghị từ AS Roma. Một trận ở Real bằng ba trận ở nơi khác là phương châm của Nacho.

Bây giờ sẽ là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của Nacho. Anh phải sát cánh với Sergio Ramos ở trung tâm hàng phòng ngự để đối đầu với một Bayern Munich vô cùng hùng mạnh. Hãy chờ xem "con dao Thụy Sĩ" của Zidane sẽ phát huy thế nào trong chuyến đi này.