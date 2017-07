Ấn Độ tuyên bố với Trung Quốc: Năm 2017 đã khác so với 1962

Hãng PTI đưa tin Ấn Độ ngày 30/6 đã chỉ trích Trung Quốc vì có những đe dọa úp mở khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley khẳng định Ấn Độ của năm 2017 đã khác so với Ấn Độ của năm 1962, thậm chí New Delhi còn nói với Bắc Kinh rằng những hành động của họ ở gần bang Sikkim gây ra những tác động an ninh "nghiêm trọng" đối với nước này.



Một ngày sau khi Trung Quốc bóng gió đề cập tới cuộc chiến tranh mà hai nước đã tiến hành 55 năm trước, Bộ trưởng Jaitley tuyên bố tình trạng đối đầu hiện nay giữa binh sỹ hai nước là do phía Bắc Kinh châm ngòi.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bày tỏ hết sức quan ngại trước việc Trung Quốc xây dựng một con đường ở khu vực Doklam tranh chấp gần Sikkim, đồng thời cho rằng tất cả các bên liên quan nên kiềm chế tối đa và tuân thủ những thỏa thuận song phương tương ứng để không đơn phương làm thay đổi hiện trạng.

Phản ứng của Ấn Độ được đưa ra sau khi binh sỹ hai bên đối mặt nhau ở khu vực này, khiến Bắc Kinh ngay lập tức đưa ra lập trường cứng rắn và yêu cầu binh sĩ Ấn Độ rút khỏi khu vực Sikkim như là một điều kiện tiên quyết để "đối thoại có nghĩa ý" nhằm giải quyết tình hình./.