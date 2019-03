Theo The Times of India, đây là lô trực thăng đầu tiên trong tổng số 15 chiếc CH-47F Chinook trị giá khoảng 1,5 tỷ USD mà New Delhi đã đặt mua từ Washington vào tháng 9-2015.

Những chiếc này sẽ phục vụ trong Đoàn trực thăng số 126 của Không quân Ấn Độ đóng tại bang Chandigarh. Số máy bay còn lại dự kiến được bàn giao vào tháng 3-2020 và có thể sẽ được điều đến các khu vực biên giới phía Đông nước này.

Trong khi đó, Air Recognition trích lời Tư lệnh Không quân Ấn Độ B.S. Dhanoa cho rằng, địa hình hiểm trở và nhiều đồi núi của Ấn Độ yêu cầu quân đội nước này cần phải tăng cường năng lực vận tải bằng trực thăng hạng nặng và CH-47F Chinook hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này.

Một chiếc CH-47F Chinook của Không quân Ấn Độ.

Chiếc trực thăng CH-47 Chinook đầu tiên hoạt động trong quân đội Mỹ năm 1962 và Boeing đã hoàn thành chương trình nâng cấp lên phiên bản CH-47F Chinook năm 2006.

Dòng trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook đang được sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ tấn công đường không, vận tải, tải thương, hậu cần và nhân đạo bởi hàng chục quốc gia trên thế giới.



Là phiên bản nâng cấp của mẫu D (CH-47D), trực thăng CH-47F Chinook được trang bị các động cơ và hệ thống điện tử hàng không cải tiến, bao gồm hệ thống kết cấu điện tử hàng không tiêu chuẩn (CAAS), hệ thống kiểm soát bay kỹ thuật số hiện đại (DAFCS), khung máy bay nâng cấp, hệ thống nâng hạ hàng hóa mới, động cơ và cánh quạt hiện đại để có thể hoạt động xa hơn so với phiên bản cũ và trong mọi điều kiện thời tiết.

Được biết, CH-47F Chinook có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 315km/h, trần bay 6.000m, tầm hoạt động là 2.200km, vận chuyển tối đa tới 11 tấn hàng hóa. Giá bên ngoài trực thăng cũng có khả năng vận chuyển lựu pháo M777 hoặc 10 tấn hàng.

Ngoài ra, máy bay còn được trang bị ít nhất ba khẩu súng máy, mỗi cửa một khẩu và một khẩu ở cửa sổ khoang hàng.

Ngoài thương vụ CH-47F Chinook, Không quân Ấn Độ cũng sẽ nhận lô đầu tiên trong 22 trực thăng tấn công AH-64 Apache cũng của Boeing vào tháng 9 năm nay.