Ăn 2 tô miến gà bị "chém" 700.000 đồng ở Đà Lạt: Nữ du khách cố tình khai rút số đồ ăn

Ngày 26/6, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có kết quả xác minh thông tin xuất hiện trên mạng xã hội gần đây về việc du khách ăn 2 tô miến ở chợ đêm Đà Lạt bị "chém đẹp" 700.000 đồng.

Báo Sài Gòn giải phóng thông tin, nội dung trên được du khách Trịnh Thị Thu T (28 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) đăng lên facebook cá nhân ngày 22/5.

Trong bản tường trình gửi cơ quan công an sau đó, chị T trình bày, đã gọi 2 tô miến gà, 1 đĩa thịt gà (khoảng ½ con), 1 bộ lòng gà, 2 lon bia cho bữa ăn hôm đó, khác hoàn toàn với nội dung đã đăng trên mạng xã hội.

Qua xác minh tại cửa hàng kinh doanh ăn uống nơi du khách phản ánh, số tiền du khách phải trả sau khi ăn là 670.000 đồng (không phải 700.000 đồng).

Báo Thanh Niên xác minh, quán mà chị T đã đề cập đến hiện do bà Đặng Thị Tuyết (59 tuổi, ngụ P.6, TP Đà Lạt) làm chủ.

Bà Tuyết khai nhận tại cơ quan công an cụ thể là ngày hôm đó, hai người khách nói trên (trong đó có chị T) ăn 2 tô miến, 1 đĩa gà ½ con, 3 bộ lòng gà non, kêu thêm 10 trứng non, 2 lon bia Heineken.

Thông tin này cũng khác so với nội dung chị T đã đính chính, vì dôi ra 2 bộ lòng gà non và 10 trứng.

Công an TP Đà Lạt đã báo cáo toàn bộ vụ việc khẳng định thông tin phản ảnh qua facebook của chị T là không đúng sự thật.

Cơ quan này sau đó cũng đồng thời răn đe, giáo dục và yêu cầu chủ quán miến gà viết cam kết thực hiện đúng các quy định về pháp luật trong hoạt động kinh doanh.