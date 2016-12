"Ác quỷ" của Mặt Trời: Kẻ có thể "phá hủy" hệ thống vô tuyến điện trên Trái Đất

Đó chính là Vết đen của Mặt trời...

Vết đen của Mặt Trời là dòng khí xoáy cực lớn trên bề mặt của Mặt Trời. Nhiệt độ của vệt đen Mặt Trời trên dưới 4500 độ C so với nhiệt độ sôi của thép thì nóng hơn rất nhiều, nhưng so với nhiệt độ đạt tới 600 độ C của Mặt Trời thì kém hơn nhiều.

Lúc đốm đen tăng lên nhiều, vùng phát sáng bên cạnh điểm đen của Mặt Trời xuất hiện.

Vết đen Mặt Trời.

Chính vì nhiệt độ của đốm đen Mặt Trời thấp cho nên quan sát kỹ thì nó giống như một vết đen.

Vùng vết đen của Mặt Trời tương đối lớn, đường kính của cả đốm đen có thể đạt tới 100.000 km trở lên. Trong lúc bão cát mù mịt, ánh Mặt Trời suy yếu, chúng ta đôi khi có thể nhìn thấy vết đen Mặt Trời bằng mắt thường.

Sự hoạt động của vết đen Mặt Trời thường gây ra sự biến đổi, số lượng có lúc tăng lên, có lúc giảm xuống, các nhà khoa học trải qua thời gian dài theo dõi đã phát hiện ra sự tăng lên của số lượng vết đen Mặt Trời là có quy luật.

Số lượng vết đen trong chu kỳ hoạt động của Mặt Trời hiện nay.

Trong một khoảng thời gian, thời gian đầu số vết đen của Mặt Trời tăng lên dần dần, sau khi đạt đến giá trị lớn nhất, lại bắt đầu giảm xuống dần dần, chu kỳ đó khoảng 11 năm.

Mỗi khi vết đen tăng lên, vết sáng xung quanh Mặt Trời cũng liên tục xuất hiên, vết sáng xung quanh Mặt Trời sẽ phụt ra tia năng lượng lớn.

Khi nó đến gần tầng ngoài của tầng khí quyền Trái Đất thì làm cho lượng điện tử vốn có của không gian lớp bên ngoài tăng lên dữ dội mà thông tin sóng ngắn vô tuyến điện chính là thông tin dựa vào điện tử trong tầng ngoài của lớp khí quyển phản xạ sóng điện của nó mà có.

Nếu sóng điện tử của không khí tầng ngoài tăng lên, lúc sóng ngắn vô tuyến điện thông qua sẽ bị nhiễm điện tử, điều này làm cho thông tin sóng ngắn vô tuyến điện tử mạnh chuyển thành yếu, dẫn tới sự ngắt đoạn toàn bộ.

Nguồn sưu tầm: Cuốn "10 vạn câu hỏi vì sao - Vũ trụ thần bí", NXB Hồng Đức

Tiêu đề bài viết đã được tòa soạn đặt lại.