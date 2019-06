Ác quỷ Annabelle có thực sự đáng sợ ở ngoài đời?

Kể từ khi lần đầu ra mắt đến nay, Annabelle vẫn luôn hot trên thị trường màn ảnh rộng. Nỗi ám ảnh của Annabelle bao trùm lên các rạp chiếu toàn cầu. Với cốt truyện dựa trên môt câu chuyện có thật, các phần phim của Annabelle thay nhau gieo rắc nỗi sợ cho các fan phim kinh dị.

Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi liệu rằng câu chuyện thật về tạo vật Annabelle có đáng sợ đến như vậy hay không?

Annabelle là một con búp bê có thật, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Tâm linh Warren. Tuy vậy, ở ngoài đời, Annabelle có một tạo hình khá bình thường. Nó là một con búp bê được làm hoàn toàn bằng vải, không như kiểu nửa vải nửa nhựa và trang điểm lòe loẹt tạo nên sự ghê rợn như trên phim.

Nó chỉ là một trong những con búp bê thuộc dòng Raggedy Ann Doll do công ty đồ chơi Kickerbocker Toy làm ra mà thôi. Ở trên phim, hẳn ai cũng đã biết về tạo hình đáng sợ và nguồn gốc phức tạp cảu Annabelle. Đây chính là điểm hư cấu mà các nhà làm phim cố tình tạo ra để nhằm tăng sự ghê rợn thu hút khán giả của dòng phim kinh dị.

Nhưng đừng vì vậy mà xem thường Annabelle ngoài đời, nó thật sự đáng sợ đấy! Những câu chuyện xoay quanh nó đều mang đến sự ghê sợ cho người nghe. Đến nỗi vợ chồng nhà Warren phải phong ấn nó một cách đặc biệt trong nhà kho của mình.

Có thể nói rằng ngoài vợ chồng Warren ra thì tất cả các tuyến nhân vật trong 2 phần phim trước của Annabelle đều là tác phẩm của sự hư cấu. Từ cặp vợ chồng thợ làm búp bê, cho đến lũ trẻ mồ côi đều là nhân vật hư cấu nhằm gây thêm kịch tính và giúp các biên kịch dễ dàng vẽ thêm được kịch bản cho phim khi cần.

Đúng như trong phim, Annabelle thật đang được yên vị tại Bảo tàng Tâm linh Warren tại Conneticut. Việc đến thăm nó cũng không phải dễ dàng gì khi bạn phải vượt qua một cuộc kiểm định của nhà thờ.

Hàng ngày, Annabelle chỉ đón nhận một lượng khách giới hạn. Sức mạnh quỷ dữ bên trong Annabelle đáng sợ đến mức hàng tháng, cha xứ nhà thờ lại phải đến để ban phước mặc dù nó đã được phong ấn như thế.

Một câu chuyện có thật của Annabelle đó chính là tai nạn của một cô bé cùng tên. Đó chính là Annabelle Higgins, mất năm 7 tuổi bởi một tai nạn xe hơi kinh hoàng. Điều kỳ lạ là mặc dù bị bất tỉnh, cô bé vẫn không buông được con búp bê Annabelle. Và từ đó, câu chuyện về con búp bê ấy lại thêm phần đáng sợ.

Nếu là một fan của Annabelle, hẳn bạn vẫn còn nhớ những dòng chữ:"Miss me?", "Help me!",… do chính con búp bê quỷ ám đó viết cho người chủ của mình. Đây là một chi tiết có thật khi chủ của Annabelle ngoài đời cũng đã xác nhận rằng họ cũng nhận được những mẩu giấy với thông điệp tương tự kể từ khi đem nó về nhà.

Những nét chữ nghuệch ngoạc của trẻ con ấy đã gieo rắc nỗi sợ lên bất cứ người chủ nào sở hữu nó. Có thể nói Annabelle ở ngoài đời không cần những kỹ xảo CGI hay một tạo hình đặc biệt như trên phim mà vẫn mang lại nỗi ám ảnh cho nhiều người.

Không riêng gì phim kinh dị, tất cả các câu chuyện khi dựa trên một sự việc có thật đều phải được điện ảnh hóa khi mang lên màn ảnh rộng.

Vì vậy, việc Annaballe bản điện ảnh có nhiều chi tiết hư cấu là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng không phải vì thế mà Annabelle ngoài đời thiếu đi sự đáng sợ. Nó vẫn cứ nằm đó trong bảo tàng Warren như minh chứng cho những tội ác mình đã làm trong quá khứ.

Và bây giờ, tuy có thể nói là tạm thời "vô hại", nhưng có lẽ nó đang chỉ chờ một người nào đó đến để phá vỡ phong ấn và lại gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 26.06.2019.