9 thanh niên "mặt sẹo" sở hữu sức mạnh bá đạo trong các Anime của Shonen Jump

Dưới đây là 9 thanh niên mặt sẹo hot nhất trong anime Shonen jump đấy!

Xanxus trong Reborn!

Xanxus là lãnh đạo của Varia, con nuôi của Vongola đệ Cửu, nhân vật chính trong hồi Varia và là nhân vật phản diện trong cuộc chiến để giành nhẫn Bầu trời và vị trí Vongola đệ Thập.

Xanxus là kiểu người hung ác, máu lạnh, độc đoán, không có lòng thương xót cho kẻ thù lẫn đồng đội dù cấp dưới thiệt mạng. Đặc biệt, anh ta rất tự tin vào sức mạnh và quyền lực của mình, hay coi thường đối thủ và xem họ như rác rưởi.

Yamcha trong Dragon Ball

Yamcha là người Trái Đất nên việc anh không thể mạnh bằng những người Saiyan như Songoku, Vegeta là lẽ đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là Yamcha yếu nếu đem so sánh với một người bình thường.

Anh đã chứng tỏ mình ngày càng mạnh lên nhờ chăm chỉ tập luyện và nỗ lực không ngừng. Vết sẹo trên má như là một minh chứng cho sự cố gắng của Yamcha khi tập luyện nhằm chiến thắng giải Martial Arts thế giới.

Allen Walker trong D.Gray-man

Allen Walker trông càng ngầu hơn khi có vết sẹo hình ngôi sao chạy dài từ trán xuyên qua mắt trên khuôn mặt. Vết sẹo đó là lời nguyền từ người cha quá cố giúp cậu trở thành một pháp sư Exorcist mang sức nguồn sức mạnh to lớn. Nhờ thế, cậu có thể tiêu tiêu diệt các Akuma của Bá tước bóng đêm nhằm giải phóng linh hồn tội lỗi của chúng.

Hyoh trong Hokuto no Ken

Hokuto no Ken (Fist of the North Star) không phải là một cái tên quá xa lạ với dân nghiền truyện tranh Nhật Bản (manga). Cuộc phiêu lưu của bậc thầy Bắc Đẩu Quyền Ken cùng với phong cách đấm đá đẫm máu đã từng là một trong những nét văn hóa được nhắc đến nhất của Nhật Bản vào những năm 80.

Và trong câu chuyện đó, có một nhân vật tên Hyoh, anh ta là nhân vật phản diện của câu chuyện. Nhưng sau đó, anh phải cắt đôi mắt của mình để cứu mạng sống của Ken Shiro, sự kiện này gây ấn tượng với người hâm mộ.

Monkey D. Luffy trong One Piece

Luffy có vết sẹo cùng hai mũi khâu ngay dưới mắt trái ngay từ khi còn nhỏ. Nguyên nhân là do cậu đã tự mình dùng dao "rạch mặt" để thể hiện "bản lĩnh đàn ông" nhằm chứng tỏ với Shanks rằng cậu mạnh mẽ và đủ dũng cảm để có thể trở thành hải tặc. Tuy nhiên vẫn bị Shank từ chối.

Hatake Kakashi trong Naruto

Kakashi Hatake được mệnh danh là Ninja copy của làng Lá nổi danh trong thế giới shinobi. Bằng việc sử dụng con mắt trái Sharingan, Kakashi có thể sao chép toàn bộ kỹ thuật của đối thủ và số nhẫn thuật anh copy được lên tới 1000, quả là một con số đáng kinh ngạc.

Mặt khác, anh cũng là thầy giáo – người dẫn dắt cho đội 7 gồm toàn những cái tên đình đám từ Naruto, Sasuka tới Sakura.

Điểm gây ấn tượng nhất của Kakashi là anh luôn đeo một chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra "con mắt cá chết" nên trông anh càng bí hiểm hơn. Trên khuôn mặt Kakashi còn có một vết sẹo chạy dạy mắt trái, nó có trong cuộc đại chiến ninja lần thứ 3 ở trận triến phá hủy cầu Kanabi, khi nỗ lực giải cứu Rin, Kakashi bị mất con mắt trái do đỡ đòn cho Obito.

Shanks trong One Piece

Đối với những người yêu thích bộ truyện tranh One Piece thì không ai là không biết vết sẹo ở mắt trái của Shanks Tóc Đỏ. Đây là kết quả do Râu Đen để lại và hắn cũng là kẻ duy nhất tính đến thời điểm này khiến khuôn mặt đẹp trai của Shanks mang sẹo. Nhìn vết sẹo ta có thể hình dung được đây là một vết thương rất nặng với Tóc Đỏ.

Shanks cũng từng khẳng định với Râu Trắng trong một cuộc nói chuyện là vết sẹo trên mắt trái do một trong các thuyền viên của Râu Trắng - Marshall D. Teach gây ra và không phải vì ông chủ quan.

Zoro trong One Piece

Sau 2 năm timeskip, kiếm sĩ Roronoa Zoro của băng Mũ Rơm xuất hiện với ngoại hình lạ lẫm vì có thêm vết sẹo mới ngay trên mắt trái. Nhiều fan của anh chàng tỏ ra tiếc nuối vì khuôn mặt đẹp trai ngày nào giờ đã có sẹo.

Nhưng cũng có nhiều người tỏ ra hứng thú với bí ẩn đằng sau vết sẹo đó. Vết sẹo này vì sao mà có? Liệu có phải con mắt trái của Zoro đang sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp nào đó?

Himura Kenshin trong Rurouni Kenshin

Himura từng là một sát thủ của Ishin Shishi, phái Choshu, chuyên ám sát những thành phần chủ chốt của nhà Mạc nhưng sau này anh đã từ bỏ danh vọng, trở thành một lãng khách lang thang suốt 10 năm giúp đỡ những kẻ yếu bị bắt nạt với mục tiêu chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra.

Đặc biệt, anh sử dụng một thanh kiếm lưỡi ngược (sakabato) do một thợ rèn bậc thầy trao tặng, nó được thiết kế để loại bỏ cuộc sống của đối phương. Chiêu thức Phi Thiên Ngự Kiếm khiến bao nhiêu kẻ thù phải khiếp sợ chính là tuyệt chiêu của anh chàng kiếm sĩ Himura Kenshin.

Himura Kenshin có một vết sẹo hình chữ X lớn ở trên mặt. Vết gạch đầu tiên là từ thủ lĩnh của Yaminobu, còn vết gạch thứ 2 tạo nên vết sẹo chữ X là từ vị hôn thê Tomoe của Kenshin trước khi cô trút hơi thở cuối cùng.