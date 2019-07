9 lý do bạn nên mua iPhone XR thay vì iPhone XS hoặc XS Max

Ba chiếc iPhone mới nhất của Apple là iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR. Trong khi iPhone XS và XS Max là sự kế thừa tinh thần cũng như đột phá của iPhone X từ năm 2017, iPhone XR dường như chỉ lớn hơn một chút và được làm bằng vật liệu rẻ hơn so với iPhone X. Tuy nhiên, iPhone XR có giá phải chăng hơn không có nghĩa là nó kém hơn. Hoàn toàn ngược lại.

Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn và chưa thực sự tin tưởng, đây là 9 lý do giải thích việc tại sao bạn lại nên mua iPhone XR thay vì iPhone XS hoặc XS Max.

1. iPhone XR rẻ hơn 250 USD so với iPhone XS

Giá có lẽ là sự cân nhắc lớn nhất đối với hầu hết mọi người và iPhone XR đã dễ dàng đánh bại cặp đôi iPhone XS ở điểm này.



iPhone XR có giá khởi điểm 749 USD cho dung lượng lưu trữ 64 GB. Nó có thể có giá lên tới 899 USD cho phiên bản 256 GB.

Trong khi đó iPhone XS có giá khởi điểm 999 USD cho dung lượng lưu trữ 64 GB và lên tới 1.349 USD cho bản 512 GB. Còn iPhone XS Max có giá khởi điểm là 1.099 USD cho bản 64 GB và có giá lên tới 1.449 USD nếu mở rộng dung lượng lưu trữ lên 512 GB

Không nhiều người cần bộ nhớ 512 GB trên điện thoại của họ. Với 64GB, bạn đã có rất nhiều không gian để có thể cài hàng trăm ứng dụng, cả tấn ảnh chụp hình và các loại văn bản tài liệu. Và rõ ràng khi chọn ít bộ nhớ hơn, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn nữa.

2. iPhone XR có sẵn nhiều màu sắc hơn

Apple bán iPhone XS và XS Max với ba tùy chọn màu là bạc, xám và vàng.



Trong khi đó, iPhone XR có sáu màu khác nhau là đen, trắng, vàng, đỏ, xanh dương và san hô (hơi giống màu cam).

3. iPhone XR có màn hình lớn hơn iPhone XS

iPhone XR không thể cạnh tranh với màn hình khổng lồ 6,5 inch trên iPhone XS Max, nhưng nó chắc chắn có màn hình lớn hơn iPhone XS.



Với màn hình LCD 6,1 inch, iPhone XR sẽ hiển thị cho bạn nhiều nội dung hơn so với màn hình OLED 5,8 inch trên iPhone XS.

4. Camera trước của iPhone XR giống hệt với iPhone XS

iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max đều có cùng camera 7 megapixel ở mặt trước để cung cấp trải nghiệm nhận diện khuôn mặt cho hệ thống Camera TrueDepth thông qua tính năng Face ID. Trên trang web của Apple, khi so sánh thông số kỹ thuật, gần như không có sự khác biệt về camera trước của ba thiết bị này.

Cả ba điện thoại có cùng các tính năng về camera trước, bao gồm chế độ chân dung với hiệu ứng xóa phông và điều chỉnh độ sâu, quay video chất lượng HD 1080p, Smart HDR cho ảnh và Animoji.

5. iPhone XR có hệ thống camera phía sau gần giống với iPhone XS, mặc dù ít ống kính hơn

iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max đều có cùng ống kính góc rộng 12 megapixel ở mặt sau và hầu hết các tính năng tương tự như ổn định hình ảnh quang học, Smart HDR, chế độ chân dung...

Sự khác biệt duy nhất là khả năng zoom. iPhone XR thiếu ống kính tele, do đó nó chỉ có thể đạt được khả năng zoom kỹ thuật số 3x. Cả iPhone XS và XS Max đều có ống kính tele, vì vậy những điện thoại đó có thể đạt được khả năng zoom quang 2x và zoom kỹ thuật số 6x. Nhưng trừ khi bạn sử dụng tính năng phóng to khi chụp ảnh rất nhiều, nếu không thì trải nghiệm camera của iPhone XR sẽ gần giống như trên iPhone XS.

6. iPhone XR dùng chip tương tự như iPhone XS

Nếu bạn lo lắng về việc smartphone ít tiền hơn sẽ đạt được hiệu suất thấp hơn thì không cần lo lắng. iPhone XS, XS Max và XR đều được trang bị chip A12 Bionic của Apple, với CPU 6 nhân, GPU 4 lõi và động cơ mạng thần kinh thế hệ mới dành riêng cho khả năng máy học.

So với chip A11 Bionic của iPhone X có thể thực hiện 600 tỷ hoạt động mỗi giây, chip A12 Bionic có thể cung cấp năng lượng cho 5 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây.

7. iPhone XR có thời lượng pin tốt hơn iPhone XS

iPhone X có thể sử dụng khoảng 12 đến 13 giờ sau một lần sạc.



iPhone XS có thể dùng lâu hơn so với iPhone X tầm 30 phút, khoảng 12,5 đến 13,5 giờ.

iPhone XS Max có thời lượng dùng lâu hơn 90 phút so với iPhone X, khoảng 13,5 đến 14,5 giờ.

Nhưng iPhone XR thì khác biệt hơn hẳn. Apple cho biết nó có thể "sống" lâu hơn 90 phút so với iPhone 8 Plus năm ngoái, chiếc smartphone có thời lượng pin khoảng 14 đến 15 giờ trong một lần sạc. Điều đó có nghĩa là iPhone XR có thể hoạt động khoảng 15,5 đến 16,5 giờ, nhiều hơn khoảng hai đến ba giờ (ước tính 15%) so với iPhone XS và XS Max. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

8. iPhone XR có phiên bản hai SIM giống như iPhone XS và XS Max

Mặc dù được giới thiệu là một tính năng trong iPhone XS, nhưng tất cả các iPhone mới nhất, bao gồm cả iPhone XR, đều có tính năng hỗ trợ hai SIM, cho phép mọi người giữ một thẻ sim vật lý trong điện thoại cũng như một thẻ sim điện tử (eSIM).



Có hai thẻ SIM trong iPhone cho phép bạn có hai số điện thoại và kết nối với nhiều nhà mạng hơn, lý tưởng cho việc đi du lịch hoặc những người không muốn bị ràng buộc với một nhà mạng. Thậm chí Trung Quốc có phiên bản iPhone riêng, hỗ trợ hai thẻ SIM vật lý.

9. iPhone XR, XS và XS Max đều có cùng một phần mềm và hệ sinh thái của Apple

Cả ba iPhone đều đi kèm với iOS 12, hệ điều hành di động mới nhất của Apple dành cho iPhone và iPad.



Điều đó có nghĩa là cả ba iPhone đều nhận được các bản cập nhật phần mềm giống nhau trực tiếp từ Apple, cùng một App Store và cùng các tính năng bảo mật và quyền riêng tư.

Tham khảo Business Insider