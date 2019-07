9 điều mà ảnh trên Instagram “nói dối” về thành phố New York, xem xong chỉ ước chưa từng biết sự thật cho đỡ... đau lòng

Bên cạnh các địa danh thiên nhiên như bãi biển, đảo, núi đồi… thì những thành phố lớn trên thế giới cũng trở thành điểm đến du lịch của nhiều người với những đặc trưng về văn hoá, con người, công trình, ẩm thực… Trong đó nổi bật là thành phố New York - “quả táo lớn” của nước Mỹ.



Xuất hiện dày đặc trên các bộ phim truyền hình và điện ảnh Hollywood, New York từ lâu đã được mặc định là giấc mơ của dân du lịch muốn ghé thăm. Thế nhưng đáng tiếc là với tốc độ phát triển dân số và phương tiện di chuyển như ngày nay, New York thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải khách du lịch.

Mới đây trang Buzzfeed đã “bóc mẽ” sự thật về khung cảnh đông nghịt người ở các điểm đến New York, xem xong chỉ ước chưa từng xem để giấc mơ còn đẹp mãi...

Vẫn là câu chuyện ảnh trên mạng - ngoài đời muôn thuở, kể hoài, kể mãi mà chưa bao giờ hết “dở khóc dở cười”. Nhìn chung những địa điểm được các travel blogger đăng lên Instagram ở ngoài đời thì đông gấp 10 lần.

1. Cầu Brooklyn (The Brooklyn Bridge)

Tưởng tượng xem, được đi dạo một mình trên cầu Brooklyn, nhìn xuống dòng sông phản chiếu thành phố lung linh… Ảnh @khemric.

Ừ, cứ tưởng tượng tiếp đi.

2. Khách sạn Grand Central

Mê ly làm sao khi ngước nhìn công trình kiến trúc nghệ thuật nằm trong top 10 điểm đến thu hút khách du lịch nhất thế giới này. Ảnh @lunchwithgreg_photography.

Và Grand Central có đến 750.000 du khách đến thăm mỗi ngày.

3. Tượng Nữ thần Tự do (The Statue of Liberty)

Biểu tượng của nước Mỹ với góc chụp thẳng hiếm thấy. Ảnh @darealbomb.

Nhưng chúc may mắn tới những ai cố gắng chụp theo góc đó khi đi phà từ đảo Staten nhé!

4. Quảng trường Thời đại (Times Square)

Nhìn kìa, nơi nhộn nhịp và vui nhất New York mỗi dịp ăn mừng ngày lễ hay năm mới. Ảnh @thewilliamanderson.

Chắc khách du lịch nào cũng hớn hở nhỉ?

5. Công viên trung tâm (Central Park)

Mảng xanh thanh bình và yên ả giữa New York nhộn nhịp. Ảnh @newyorkcitykopp.

Đùa thôi…

6. Đảo Coney

Sang New York dịp mùa hè mà không đến đảo Coney thì làm sao cảm nhận được “summer vibes”? Ảnh @lisamarie_schiffner.

Mà thôi đông quá thì còn nhiều chỗ để đi hơn.

7. Toà nhà Empire (The Empire State Building)

View từ đài quan sát của toà nhà. Ảnh @empirestatebldg.

Còn đây là chỗ đứng quan sát đó.

8. Sân vận động Yankee

Những trận bóng chày huyền thoại! Ảnh @ryrukes.

Trên khán đài đông đúc thì không tránh khỏi rồi.

9. Tuyến đường sắt High Line

Con đường đẹp nhất để đi dạo ở phía tây Manhattan, New York. Ảnh @gigi.nyc.

Chúc đi bộ vui!

Nguồn: Buzzfeed.