9 chi tiết kì lạ có thể đã bị lãng quên của Marvel hồi 1

1. War Machine ngày đầu là một người khác



Don Cheadle đã có một vai diễn để đời khi trở thành người đồng đội luôn sát cánh bên Iron Man, War Machine. Tuy nhiên, Terrence Howard mới là người đầu tiên đóng vai James Rhodes. Howard từng có tranh cãi khá lớn về vấn đề thù lao ở Marvel, và đó là lý do chúng ta chẳng bao giờ được thấy anh khoác chiếc áo giáp War Machine nữa.

2. Tony Stark là một tay buôn vũ khí

Trong phần 3 của Iron Man, Tony Stark được miêu tả như một anh chàng to mồm thẳng thắn nhưng chung quy lại vẫn mang trong lòng ước mong giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bất chấp những sai lầm nghiêm trọng anh từng mắc phải. Với những điều trên, dường như chẳng ai còn nhắc đến chuyện Tony của Iron Man 2008 sản xuất vũ khí, là một tay buôn súng đạn và tên lửa.

Ngoài ra, một trong những lý do khiến chúng ta quên đi điều này có lẽ là bởi cha của Iron Man, Howard Stark, đã được xây dựng như là một thiên tài, người tạo ra hàng loạt phát minh nguy hiểm với mục đích tốt đẹp. Marvel hẳn có lẽ lấy làm mừng khi hình tượng xấu xí của anh hùng Iron Man dần chìm vào quên lãng.

3. Hulk từng có một tình yêu khác

Phiên bản Bruce Banner trong The Incredible Hulk 2008 của Edward Norton thường ít khi được nhắc đến. Trong phiên bản này, con gái của tướng Thaddeus Ross, Betty Ross, chính là người thương của người khổng lồ xanh.

Thế nhưng, kể từ khi Mark Ruffalo đóng vai Hulk, cô gái này chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời chàng siêu anh hùng nữa, ngay cả khi cha cô tái xuất trong Captain America: Civil War.

4. Captain America là sản phẩm của khoa học Đức

Giống như cuộc đua vào vũ trụ, thí nghiệm Super Soldier Serum (hay còn gọi là Dự án Tái Sinh - Project Rebirth) sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi sự tài tình của các nhà khoa học Đức. Trong dự án này, Tiến sĩ Abraham Erskine (Stanley Tucci) bị buộc phải trao lại huyết thanh siêu chiến binh trước khi trốn sang Mỹ.

Sau vụ ám sát Erskine, Dự án Tái sinh bị đình trệ, và phải mất hàng thập kỷ chỉ để có thể tái tạo lại một phiên bản kém hoàn thiện khác của Super Soldier Serum.

5. Hulk là một "thất bại" của Super Soldier

Từng có một chi tiết đề cập đến nguyên nhân khiến Bruce Banner bị biến thành Hulk trong The Incredible Hulk, là do nỗ lực tái tạo huyết thanh thất bại. Tuy nhiên, khán giả vẫn thường chỉ nhớ đơn giản rằng anh chàng vô tình bị kẹt trong một vụ nổ bom gamma.

6. Loki là người khổng lồ băng

Trong giai đoạn này, Loki nhận ra anh hoàn toàn không phải con ruột của thần Odin mà là một người còn sót lại của chủng tộc khổng lồ băng. Điều này lý giải vì sao anh có làn da tái xanh và đôi mắt đỏ, nhưng sự biến đổi này chưa bao giờ được đề cập lại.

7. Nhân vật phản diện trong phim riêng của Hulk có thể sẽ trở lại

Trong The Incredible Hulk, anh hùng xanh của chúng ta đã phải đối mặt với một đối tượng thử nghiệm Super Soldier quái dị khác, The Abomination, và kết thúc với một gợi ý rằng nhà khoa học Samuel Sterns sẽ biến thành nhân vật phản diện kinh điển The Leader.

8. Hawkeye là Avenger đầu tiên gặp Thor

Trước khi trở thành con rối trong tay Loki, Hawkeye đã có một vai khách mời chớp nhoáng trong Thor. Mặc dù chưa bao giờ thực sự đối mặt, nhưng Hawkeye đã từng nhắm bắn thần sấm sét trước khi quyết định để anh rời đi. Có thể xem như đây là cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai Avenger tương lai.

9. Thor vốn có mái tóc vàng óng ả

Trong lần ra mắt công chúng đầu tiên, vị thần sấm sét của Chris Hemsworth trong Thor 2011 có mái tóc vàng óng đáng kinh ngạc, màu lông mày nhạt đến mức gần như vô hình. Nhiều năm trôi qua, tóc của vị siêu anh hùng này dần trở nên tối màu hơn.

Và đến Thor: Ragnarok 2017, màu tóc của anh đã chuyển hẳn sang màu nâu. Có lẽ Marvel đã điều chỉnh DNA Asgardian của anh, hoặc Thor trong lúc rảnh rỗi đã tự đi nhuộm lại tóc chăng?