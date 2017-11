8 sự thật giúp bạn nhận ra con lười là sinh vật thú vị nhất quả đất

Nếu so với nhiều sinh vật khác thì con lười thường không được chúng ta để tâm đến. Có thể vì cái tên không mấy ấn tượng, có thể vì tập tính chẳng có gì thú vị: lười biếng, ngại di chuyển, cả ngày không nhúc nhích...



Nhưng thực ra, con lười có nhiều yếu tố thú vị hơn bạn tưởng.

1. Người to nhưng "cậu nhỏ" tí hon

Thật vậy đấy! Nếu như kích cỡ quyết định bản lĩnh, lười đực sẽ là loài kém cỏi nhất. Trên thực tế, các chuyên gia nghiên cứu về con lười đôi lúc cũng cảm thấy đau đầu, không biết đó là đực hay cái vì "cậu nhỏ" gần như mất tích. Hơn nữa, ngoại hình của chúng gần như tương tự nhau, nên lại càng khó phân biệt.

Tuy nhiên, con lười cũng là minh chứng cho câu nói "nhỏ mà có võ". Dù cậu nhỏ có phần khiêm tốn, nhưng mỗi lần làm "chuyện ấy" của chúng kéo dài tới nửa tiếng lận.

2. Hầu hết đều chết vì... đi cầu

Lười có một khả năng mà hiếm động vật nào có được, đó là chỉ tiểu và đi nặng một lần một tuần.

Quả là một con số khó tưởng tưởng với chúng ta, nhưng với lười, đây là điều rất bình thường. Mỗi khi phải đáp trả tiếng gọi của sinh học, chúng lại phải bò xuống đất và tìm chỗ, đào hố cho lịch sự rồi mới "giải quyết".

Tuy nhiên đây cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, vì chúng phải phơi mình cho những kẻ săn mồi ngoài tự nhiên là rắn, đại bàng, báo đốm...

Tuy nhiên, bất lợi này lại là may mắn cho các loài khác. Vì một lần "xả kho", lười có thể thải ra một lượng phân bằng 1/3 trọng lượng cơ thể!

Một con lười có thể nặng từ 6 - 10kg, tức là lượng phân chúng xả rơi vào khoảng 2kg - 3kg. Thử tưởng tượng nếu con lười trở nên lười hơn nữa, xả luôn từ trên cây và không may rơi vào đầu một con vật khác? Ấy quả là bi kịch.

3. Khả năng ngụy trang tuyệt vời

Cả cuộc đời mình, lười rất ít khi tự vệ sinh cơ thể. Lớp lông dính đầy đất cát, thậm chí đôi khi có cả rêu và tảo mọc trên đó là vỏ bọc hoàn hảo giúp chúng giấu mình.

Hóa ra ít tắm cũng có cái hay của nó

Với đặc tính này, chắc hẳn giang hồ phải quỳ lạy vì mùi hương của chúng nhỉ? Thế mà chẳng phải đâu. Thật ra chúng không hề bốc mùi, cũng không toát mồ hôi. Và điều này có ý nghĩa rất lớn khi giúp chúng tránh được khả năng đánh hơi của những loài ăn thịt.

4. Lười có thể quay đầu 270°

Nhiều nhà khoa học từng tìm cách lí giải điều này, và họ từng đặt giả định khả năng này có được do chúng có thêm một đốt sống so với các loài thú khác. Nhờ vào đó, lười có thể nắm được tình hình xung quanh một cách khá bao quát mà không cần phải tốn nhiều năng lượng.

Ngạc nhiên chưa

5. Chúng đôi khi vẫn ôm chặt vào cành cây khi đã chết

6. Chậm cả nội tạng

Không chỉ là tập tính, mà mọi thứ trong con lười đều chậm, mà ví dụ tiêu biểu nhất là hệ tiêu hóa của chúng.

Con người mất khoảng 1 - 2 ngày để cơ thể hấp thụ xong dưỡng chất của một bữa ăn. Còn với loài lười, muốn tiêu hóa hết vài chiếc lá, chúng cần khoảng... 30 ngày.

7. Lười có thể chết đói ngay cả khi dạ dày đầy thức ăn!

Hệ tiêu hóa của các loài ăn cỏ hoạt động rất khác loài ăn thịt hoặc ăn tạp như chúng ta.

Để tiêu hóa được cenlulose trong thực vật, dạ dày loài ăn lá phải có một hệ các loài vi sinh vật cộng sinh. Các vi sinh vật này phân giải lá cây, tạo ra dinh dưỡng cho lười sử dụng. Bù lại, cơ thể lười chính là chỗ trú ngụ cho vi sinh vật.

Người ta lí giải hiện tượng "bụng no chết đói" này xảy ra do nhiệt độ cơ thể lười xuống quá thấp. Các vi sinh vật không thể hoạt động trong điều kiện lạnh như vậy, ngừng việc tiêu hóa lại. Lười do đó không có dinh dưỡng mà mất mạng.

8. Xưa kia, chúng ta từng có những con lười khổng lồ

Theo dự đoán của khoa học, loài lười tiền sử không nhỏ nhắn và đáng yêu như ngày nay đâu. Lười Megatherium cổ có thể cao tới 6 -7 m và nặng 4 - 7 tấn. Lí do tại sao đặc điểm này biến mất thì vẫn còn là bí ẩn.

Nguồn: Metro, Global Animal, Kickass Fact, Toptenz