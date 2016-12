6.000 người bị kẹt nhưng chỉ 100 du khách Trung Quốc đã đủ khiến sân bay Nhật náo loạn

Đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn tại một sân bay ở Hokkaido, Nhật Bản đang được truyền thông đưa tin rầm rộ và cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình lại một lần nữa khiến cho hình ảnh của du khách Trung Quốc trong mắt người dân nước ngoài thảm hại hơn bao giờ hết.

Du khách Trung Quốc làm loạn, biểu tình tại sân bay Nhật Bản.

Theo đó, vì lý do bất khả kháng là tuyết rơi quá dày, có thể gây nguy hiểm cho hành khách nếu cất cánh nên sân bay New Chitose đã buộc phải hủy một số chuyến bay tối thứ sáu vừa qua (23/12).

Sự việc xảy ra hoàn toàn do điều kiện thời tiết khách quan chứ không phải do hãng bay vậy mà tới khoảng 8 giờ tối, do bức xúc vì bị hủy chuyến, khoảng 100 du khách Trung Quốc đã tỏ thái độ bất mãn bằng cách to tiếng hoạnh họe nhân viên sân bay.

Theo những gì đoạn video clip ghi lại được thì có nhiều du khách Trung Quốc còn tự ý leo qua cửa kiểm soát và ẩu đả với cả lực lượng cảnh sát vừa được điều động tới để trấn an tình hình. May mắn là không có ai bị thương trong cuộc đụng độ đó.

Theo nhân viên điều phối sân bay, khoảng 28 chuyến bay từ Hokkaido, khu du lịch mùa đông lúc nào cũng đông nghẹt khách của Nhật Bản, đã bị hủy bỏ vào tối ngày 23/12 vừa rồi.

Trận bão tuyết lớn nhất chưa từng xảy ra tại đây trong vòng 50 năm qua đã khiến 6.000 người phải qua đêm vật vạ tại sân bay. Lượng tuyết rơi đo được tại Sapporo, thành phố lớn nhất trên đảo là gần 100 cm.

Cả hai ngày sau đó, thời tiết cũng không có dấu hiệu tiến triển nên rất nhiều du khách buộc phải đón Giáng sinh tại sân bay.



Khi được South China Morning Post phỏng vấn, ông Sean Fitzpatrick một hành khách cũng đang phải chờ đợi cùng vợ và hai con trai nhỏ khi chuyến bay của hãng Cathay Pacific bị hoãn cho biết ông phải đưa gia đình ra khỏi sân bay.

Sau cuộc ẩu đả do du khách Trung Quốc gây ra, ông nghĩ sân bay không còn an toàn nữa.

"Cuộc ẩu đả bùng lên quá nhanh. Ban đầu họ hùa nhau hô khẩu hiệu như biểu tình, khiến cho tình hình trở nên hết sức căng thẳng thư chuẩn bị diễn ra một cuộc nổi loạn. Tôi có 2 con nhỏ nên chúng cảm thấy rất sợ hãi trước cảnh đó", ông Sean Fitzpatrick cho biết.

Cho tới thời điểm hiện tại, Cathay Pacific đã đưa được 1.600 hành khách trở về Hong Kong và vẫn tiếp tục tăng cường chuyến bay để đón nốt khách về đoàn tụ cùng gia đình.