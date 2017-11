6 mẫu người bạn dưới đây sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn

Ông Tom Rath đã viết được ba cuốn sách được xếp vào hàng bán chạy nhất thế giới: How Full Is Your Bucket?, StrengthsFinder 2.0 và Strengths Based Leadership.

Ông Rath đã làm việc tại Gallup 14 năm, hiện đứng đầu nhóm nghiên cứu và tư vấn lãnh đạo của tổ chức Gallup trên khắp thế giới. Ông Rath còn ở trong Ban quản trị của VHK.org, một tổ chức chuyên nghiên cứu và hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Ông Rath đã phân tích kết quả khảo sát do Gallup tiến hành trên hơn một nghìn người để tìm ra những người bạn sau đây sẽ giúp cuộc sống của mỗi người hạnh phúc hơn:

Người bạn cổ vũ

Ảnh minh họa.

Đây là người sẽ động viên và khuyến khích bạn. Người đó luôn tin tưởng vào khả năng tiềm ẩn của bạn và không cho phép bạn “ngủ quên trong chiến thắng”.

Họ là động lực tuyệt vời, luôn đẩy bạn về đích. Họ liên tục động viên bạn và thực sự muốn bạn thành công. Họ sẽ giúp bạn nhìn thấy điểm mạnh của mình và giúp bạn tận dụng chúng hiệu quả.

Người bạn bảo vệ

Người bảo vệ luôn đứng lên bảo vệ bạn và những gì bạn tin tưởng. Họ là những người luôn dành lời khen cho bạn. Điều đó khiến cuộc sống của bạn tươi đẹp hơn mỗi ngày. Họ không chỉ khen khi có bạn ở đó mà còn “khen sau lưng” bạn và sẽ luôn bảo vệ bạn dù bạn không hề ở đó.

Họ là người bạn trung thành, người bạn có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ thầm kín nhất mà không sợ bị lộ bí mật. Họ là người lúc nào cũng ủng hộ bạn. Khi bạn thành công, họ tự hào về bạn, và họ khoe thành công của bạn với người khác.

Người bạn có cùng sở thích

Ảnh minh họa.

Người này có cùng sở sở thích với bạn dù sở thích đó có khác biệt so với người khác. Chung sở thích là một nền tảng cơ bản cho những tình bạn tuyệt vời.

Bạn có thể chia sẻ niềm đam mê thể thao, tôn giáo, công việc, chính trị, thực phẩm, âm nhạc, phim ảnh hoặc sách. Khi nói chuyện với người bạn có cùng sở thích, bạn sẽ cảm thấy gần gũi, dễ chịu, đây chính là điều giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Người bạn đồng hành

Người bạn đồng hành là người luôn ở bên cạnh bạn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Các bạn có mối liên hệ gần như không thể phá vỡ. Khi bạn gặp điều gì đó trong cuộc sống, dù vui hay buồn, đây cũng sẽ là người đầu tiên bạn nhớ đến. Họ cũng là người rất hiểu bạn.

Họ có thể biết suy nghĩ, cảm xúc và những việc bạn sẽ làm, đôi khi còn biết trước cả bạn. Đây là thứ tình bạn có thể kéo dài tới hết cuộc đời.

Người bạn vui vẻ

Người bạn vui vẻ là người sẽ tiếp cho bạn sự lạc quan. Họ luôn cười. Bằng sự vui vẻ và tiếng cười của mình, họ sẽ tiếp cho bạn năng lượng.

Bạn sẽ có suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn khi có những người bạn vui vẻ. Họ sẽ nhanh chóng vực tinh thần cho bạn khi bạn thấy thất vọng, mệt mỏi. Họ luôn biết nói và làm những việc giúp bạn tươi tỉnh và thoải mái hơn.

Người bạn khuyên bảo

Người khuyên bảo là người sẽ đưa cho bạn những lời khuyên và giúp bạn đi đúng hướng. Bạn sẽ nghĩ đến người bạn này khi bạn cần lời khuyên.

Họ sẽ nói cho bạn những cái lợi và hại trước khi đưa ra một quyết định gì đó. Đặc biệt, trong những hoàn cảnh khó khăn, bạn cần một người bạn biết đưa ra lời khuyên để hướng tới một tương lai tích cực hơn.