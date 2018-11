500 cảnh sát bảo vệ tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Chiều 11/11, Phó chánh án TAND tỉnh Phú Thọ Vũ Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an) và 91 bị can khác đã hoàn tất.

Theo ông Tuấn, do vụ án có tính chất phức tạp và số bị cáo đông kỷ lục nên TAND đã phải bố trí xét xử tại sân tòa với diện tích khoảng 1.000 m2, thiết kế có khung sắt, mái che kiên cố.

"Vụ án này có đến 85 bị cáo đang được tại ngoại và do địa phương quản lý, phân bố ở hầu khắp các tỉnh trên cả nước nên việc triệu tập các bị cáo này có phần khó khăn.

Tuy nhiên, TAND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan có phương án cụ thể cho việc dẫn giải 85 bị cáo này", ông Anh Tuấn nói.

Hội đồng xét xử bao gồm 5 người, 2 thẩm phán chính, 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thùy Hương.

Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ nêu rõ, đây là một vụ án lớn, có rất nhiều bị cáo, trong đó có một số là những người có trình độ, học vấn, địa vị cao.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ để có thể làm rõ các tình tiết, điều hành tốt phiên tòa và xử lý vụ án khách quan, toàn diện.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử chỉ tuân thủ theo pháp luật, không bị phụ thuộc vào bất cứ tác động nào khác từ bên ngoài và sẽ đưa ra bản án hoặc quyết định một cách độc lập, đảm bảo tính nghiêm minh, đúng người, đúng tội…

Đại tá Phùng Đức Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đơn vị này đã lên kế hoạch chi tiết, tập huấn và huy động gần 500 cán bộ, công an tham gia bảo vệ cho phiên tòa.

Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ còn báo cáo Bộ Công an hỗ trợ thêm về phương tiện, nghiệp vụ và con người để đảm bảo việc xét xử diễn ra một cách an toàn nhất.



Từ 7h30 ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" ra xét xử sơ thẩm.



HĐXX gồm 5 người với sự điều hành của chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương, Chánh tòa kinh tế thuộc TAND tỉnh Phú Thọ. Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa có 4 kiểm sát viên.

Để xét xử phiên tòa xử vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng internet, HĐXX sẽ mời 73 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng và 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ.

Có 33 luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa, trong đó 2 bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) mỗi người có 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

2 bị cáo được xác định là chủ mưu trong vụ án là: Phan Sào Nam (cựu giám đốc Công ty Cổ phần VTC trực tuyến) có 3 luật sư bào chữa và Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) có 5 luật sư bào chữa.

Dự kiến, phiên tòa sẽ dành khoảng 10 ngày xét hỏi và 5 ngày để nghị án. Phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc ngàn tỉ qua mạng internet này được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm.