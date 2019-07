5 con giáp càng cuối năm càng phát, tài lộc đầy nhà, gia đạo yên vui

Nửa đầu năm Kỷ Hợi 2019 là thời điểm tạo nên bước ngoặt cho một số con giáp, ví dụ như Thìn, Hợi, Sửu… Những con giáp này thường gặp được những may mắn từ chuyện sức khỏe, đi lại, cho tới công việc và sự nghiệp.

Trái lại, cũng có một số con giáp phải chờ đến nửa sau của năm thì mới phất lên, những rủi ro xui xẻo mới dần trôi qua, đón họ bước vào một thời kỳ rực rỡ của vận số. Hãy cùng xem bạn có thuộc một trong số 5 con giáp may mắn vào dịp cuối năm này không nhé.

Tuổi Tý

Có câu nói, "Nếu trước tuổi 30 mà bạn nghèo, có thể do bạn chưa gặp may, nhưng nếu sau 30 tuổi mà vẫn nghèo, vậy thì phần nhiều là do chính con người bạn", đủ thấy khả năng của một con người đóng vai trò quan trọng thế nào trong việc gây dựng sự nghiệp.

Chính vì thế, với bản lĩnh trời cho của đa số những người tuổi Tý, vốn thông minh, nhanh nhẹn và rất biết nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình, hầu như không có người tuổi Tý nào phải chịu cảnh đói kém sau tuổi 30.

Hầu hết họ đều xây dựng cho mình được một sự nghiệp vững vàng, những người tài giỏi thì giàu có sung túc, những người khác có thể chưa trở thành đại gia, nhưng không còn phải quá bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền.

Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019, người tuổi Tý phải vượt qua 6 tháng đầu tiên nhiều sóng gió, áp lực thì mới tới được gần thần tài. Từ tháng 7 trở đi đến tháng 10, họ sẽ gặp được nhiều thời cơ làm giàu tuyệt vời.

Nếu biết tận dụng tốt, không ít người sẽ nắm trong tay cơ hội đổi đời ngoạn mục, khi tiền bạc dư thừa mà gia đình cũng được yên ấm, hạnh phúc.



Tuổi Dần

Nếu cần một câu nói liên quan đến tài vận của người tuổi Dần, có lẽ câu "Liều ăn nhiều" là một đúc kết ngắn gọn, súc tích và vô cùng phù hợp.

Với óc phân tích sắc sảo, sự táo bạo, liều lĩnh và bản lĩnh cực kỳ độc lập, tự chủ của mình, người tuổi Dần có đầy đủ các tố chất của người làm nên nghiệp lớn.

So với năm Mậu Tuất 2018, năm Kỷ Hợi 2019 được đánh giá là một năm tốt lành hơn với họ, mà trong đó người tuổi Dần gặp được nhiều quý nhân và cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, họ cũng phải vượt qua 9 tháng giông bão đầu năm, đặc biệt là khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 thì mới chạm tới thành quả ngọt ngào.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 12 năm nay là thời cơ vô cùng tốt đẹp và rực rỡ của người tuổi Dần. Dù làm trong lĩnh vực nào thì họ cũng ghi được những "bàn thắng" đẹp một cách xuất sắc, được tăng lương, thưởng hoặc nhận được các hợp đồng béo bở.

Có thể nói, càng về cuối năm thì người tuổi Dần lại càng giàu có và hạnh phúc hơn, mọi ân oán thị phi hay những chuyện không vui đã hoàn toàn lùi về quá khứ.

Tuổi Tỵ

Không như 2 con giáp phía trên không gặp may trong năm Mậu Tuất 2018, tuổi Tỵ lại đã được khoản đãi nồng hậu trong năm này, và năm 2019 với họ lại là con đường gập ghềnh, thử thách bản lĩnh của họ nhiều hơn.

Nhưng là một trong số những con giáp có suy nghĩ thâm sâu, phức tạp, tinh tế và sâu sắc, người tuổi Tỵ luôn bình tĩnh tiến tới những mục tiêu phía trước, không ngần ngại chấp nhận gian truân để hướng tới một tương lai tươi sáng.

Tử vi học có nói trong năm Kỷ Hợi 2019, vận may và vận xui của họ cứ đan xen lẫn nhau, chứ không liền mạch như các con giáp khác. Ví dụ, từ tháng 4 đến tháng 7, và tháng 10 là những tháng u ám của người tuổi Tỵ, mà trong đó, họ cần phải cảnh giác và đề phòng trong mọi chuyện, nhất là chuyện làm ăn.

Thế nhưng, vào những tháng như tháng 3, tháng 9 và tháng 11 thì người tuổi Tỵ lại may mắn không để đâu cho hết, họ đầu tư vào lĩnh vực gì cũng có kết quả tốt, làm gì cũng có người dẫn lối đưa đường và thành công rực rỡ.

Chính vì thế, người tuổi Tỵ nhất định phải ghi nhớ điều này để về đích thật hoành tráng trong dịp cuối năm nhé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân giống như một chú Khỉ thông minh, vui vẻ, bất cần và rất thích đùa cợt với cuộc đời. Nhiều người thấy sự hài hước và bản tính thích đùa của họ là đáng yêu, nhiều người lại bị tổn thương vì điều này. Tiết chế đến đâu là tùy thuộc bản lĩnh của mỗi người và cũng ít nhiều liên quan đến chuyện tài vận của họ.

Năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Thân dường như bị "quật" cho tơi tả, với vô số những thăng trầm trong cuộc sống. Tuy nhiên, năm Kỷ Hợi 2019 là một năm tốt lành, tươi sáng, sẽ là lúc họ "đòi" lại tất cả những gì đã mất.

Tử vi học có nói, chỉ cần vượt qua 6 tháng đầu năm, người tuổi Thân sẽ nói tạm biệt hết với những rủi ro, xui xẻo. Từ tháng 7 trở đi, mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt từ tháng 9 cho đến tháng 12, họ sẽ như gặp được quý nhân, đi đến đâu là nhìn thấy tiền rơi vào túi mình đến đấy.

Có thể nói, những nỗ lực từ đầu năm đã mang lại quả ngọt xứng đáng cho người tuổi Thân và họ sẽ được tận hưởng một cái tết sung túc và viên mãn.

Tuổi Tuất

Cũng là một trong số những con giáp gặp nhiều khó khăn trong năm Mậu Tuất 2018 và vài tháng giữa năm 2019, tuy nhiên, tuổi Tuất sẽ thực sự đổi vận vào cuối năm nay.

Người tuổi Tuất trời sinh đa số đều là những người chính trực, ngay thẳng, tình cảm và rất thích che chở cho người khác. Họ sống nghĩa hiệp nên cũng hay được giúp đỡ khi gặp khó khăn hoạn nạn. Với bản tính cẩn trọng và đầu óc phân tích, tuổi Tuất ít khi rơi vào những tình huống vượt tầm kiểm soát.

Song theo các chuyên gia tử vi, nếu biết áp dụng cách sống thư giãn và vui vẻ thì người tuổi Tuất sẽ tiếp xúc được với nhiều cơ hội tốt hơn. Tử vi học có nói, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, người tuổi Tuất đã gặp được rất nhiều may mắn về chuyện tiền bạc, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 8 thì hơi chông gai hơn với họ, tuy nhiên, từ tháng 9 trở đi, con đường tài vận của họ bắt đầu sáng sủa trở lại.

Đặc biệt, tháng 11 sẽ là thời điểm vàng cho người tuổi Tuất, khi họ nắm giữ trong tay cơ hội phất lên trông thấy, đổi đời ngoạn mục. Nếu biết đầu tư đúng hướng, nỗ lực và kiên trì, họ có thể sẽ tạo dựng cho bản thân một cơ ngơi sung túc, đầy đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

Theo Chinese New Year