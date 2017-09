4 trò cá cược giúp bạn vui hết nấc cùng bạn bè trong mọi bữa tiệc mà KHÔNG THỂ THUA

Bạn đã quá ngán ngẩm trước những bữa tiệc nhàm chán? Quan trọng hơn, nếu bữa tiệc ấy được tổ chức trong một chuyến du lịch thì nó buộc phải vui, nếu không muốn trở thành thảm họa cho cả chuyến đi.



Vậy thì chùm game cá cược dưới đây chính là dành cho bạn rồi. Bạn sẽ có khả năng đứng lên tổ chức những trò chơi khuấy động buổi tiệc, nhưng quan trọng hơn là chẳng sợ thua để phải ngồi hầu các tiên tửu. Bạn sẽ được phép uống khi bản thân muốn uống, nghe thế đã ham chưa?

Vậy thì chắc chắn bạn phải nằm lòng các chiêu trò dưới đây. Dựa trên các kiến thức khoa học, giáo sư Richard Wisemand thuộc ĐH Hertfordshire (Anh) đã "chế" ra hàng trăm trò chơi có thể giúp bạn thắng với tỉ lệ là 100%.

Game 1: Đố thổi được cái nắp bút bay vào chai. Không làm được thì uống!

Sắp đặt: Cần 1 cái chai rỗng và 1 cái nắp bút. Đặt nắp bút vào trong cổ chai, đầu hở hướng vào trong. Sau đó, thách bất kỳ ai có thể thổi cái nắp chui thẳng vào sâu hơn.

Nhớ là đầu hở phải quay vào đáy chai đấy nhé

Nếu họ tự tin làm được thì... 3 ly thôi. Bởi vì khi thổi hơi, luồng không khí sẽ theo thân nắp bút va chạm vào thân chai, rồi phản ngược lại cổ chai. Do đầu hở hướng vào trong, luồng không khí sẽ bị hứng trọn, còn cái nắp văng ra ngoài.

Game 2: 2 cuốn sách, thách "siêu nhân"

Sắp đặt: Lấy ra 2 cuốn sách, dày mỏng không quan trọng, rồi đan xen kẽ các trang giấy vào với nhau. Xong xuôi thì thách bất kỳ ai chỉ tóm gáy sách mà tách được chúng ra không.

Nếu như họ làm được thì... bạn uống cả chai cũng là đáng lắm, vì bạn đã thách nhầm siêu nhân rồi.

Sở dĩ tôi nói vậy, là vì lúc này gáy sách sẽ tạo nên một lực ép, khiến các trang giấy ép sát vào nhau, và lực ma sát giữa các trang giấy sẽ khiến việc kéo chúng ra là điều không thể.

Dành cho những ai không biết, nếu sách đủ dày, lực này thậm chí có thể thắng được cả xe tăng cơ.

Game 3: Đôi tay "cân cả thế giới"

Sắp đặt: Game này chẳng cần gì ngoài đôi tay của bạn (thực ra là một cánh tay thôi).

Hãy đặt lòng bàn tay lên đầu, khuỷu tay giơ cao giống như hình dưới. Giờ hãy thách đối thủ nhấc được tay bạn ra khỏi đầu, chỉ bằng cách kéo cẳng tay (khu vực gần khuỷu tay, không phải cổ tay nhé).

Thực ra, đây là game dễ khiến bạn phải uống nhất, vì chỉ cần một sai sót là đổ bể cả. Tuy nhiên nếu thành thục, thì 100% bạn thắng.

Lý do? Ấy là vì nếu muốn nhấc được cẳng tay bạn trong tư thế ấy, họ sẽ phải nhấc luôn cả phần bắp tay nữa. Mà bắp tay lại được nối cực kỳ chắc chắn với toàn bộ cơ thể. Vậy nên, trừ phi đối thủ có thể nhấc bạn lên bằng 1 tay, bạn sẽ không thể thua.

Game 4: Quả bóng bất tử

Giờ có lẽ ai cũng quen với trò dán băng dính lên bóng bay, rồi lấy kim chọc mà không nổ đúng không? Nhưng giờ hãy đến với một phiên bản khác của trò này.

Sắp đặt: bạn cần một vài cái đinh mũ, và một vài quả bóng được bơm căng. Giờ hãy đố xem ai có thể đập quả bóng vào mũ đinh mà bóng không nổ (tất nhiên đã giao hẹn không chơi trò băng dính nhé).

Chắc chắn nếu đập quả bóng thẳng vào đinh thì 100% là nổ.

Nhưng nếu đến lượt bạn thì phải làm sao? Bạn cần phải tự tin lên, mặt vênh ngược sang chảnh vào và nói: Không thèm làm việc tầm thường ấy, mà chơi cả một bàn chông luôn.

Sau đó, hãy chuẩn bị tầm 20 cái đinh mũ, rồi bạn có đập đến Tết quả bóng cũng không nổ đâu. Nguyên do là vì áp lực từ đinh đã được dàn đều trên bề mặt bóng, giúp quả bóng sống nguyên sau khi đập.

Áp dụng nguyên tắc này, thậm chí bạn có thể đứng hẳn lên một bàn chông cũng chẳng sao cả.

Nguồn: 101 Bets you will always win