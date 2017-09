30 đối tượng hỗn chiến trong đêm, xe 7 chỗ bị thiêu rụi

Nguồn tin từ Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) ngày 4-9 cho biết, cơ quan này đang tập trung điều tra vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoạt tài sản xảy ra khoảng 21h đêm 3-9 sau một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.

Theo một số người dân địa phương, vào thời điểm đó, hơn 30 đối tượng trong hai nhóm thanh niên đi xe ô tô, xe máy mang theo dao, rựa, mã tấu, ống tuýp sắt… đến km 2 trên đường tỉnh lộ 636B thuộc địa phận thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước để đánh nhau.

Sau cuộc hỗn chiến náo loạn gần nửa giờ, xe ô tô nhãn hiệu Inova 77A-025.30 do Nguyễn Huy (27 tuổi) trú ở thị xã An Nhơn (Bình Định) điều khiển đã bị bốc cháy do đối phương sử dụng gốc tre chèn chặn bánh trước, rồi châm lửa đốt.

Khi xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đến hiện trường dập lửa thì xe ô tô nêu trên đã bị thiêu rụi, nhiều tiếng nổ phát ra khi xe bốc cháy.

Hai nghi can tham gia hỗn chiến bị thương đã được đưa vào Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa để cấp cứu, sau đó một người bị bỏng nặng đã phải chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, đối tượng còn lại bị thương do một số vết chém trên thân thể.

Công an huyện Tuy Phước đã thu giữ một số hung khí. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.