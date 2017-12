3 nhà mạng lớn ở Việt Nam báo lãi “khủng” trong tháng 11

Sáng nay tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 doanh nghiệp viễn thông lớn trong nước đã có báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của mình trong 11 tháng đầu năm.

Đối với Viettel, doanh thu tháng 11 của tập đoàn đạt hơn 20.367 tỷ đồng, lợi nhuận tháng 11 đạt 3.358 tỷ đồng, luỹ kế 11 tháng đạt 37.880 tỷ đồng. Đại diện tập đoàn này cũng cho biết sẽ cố găng để tăng trưởng vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2017.

Tổng công ty viễn thông MobiFone cho biết tháng 11 đạt doanh thu 3.826 tỷ đồng và luỹ kế 11 tháng đạt 38.767 tỷ động đạt 97% kế hoạch.

Tập đoàn VNPT cho biết doanh thu tháng 11 đã đạt 95% kế hoạch, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên các doanh nghiệp viễn thông cũng cho biết nhiều dịch vụ của họ hiện đang giảm số lượng khách hàng vì nhiều lý do.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho biết: “Có một số dịch vụ bị giảm sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Điện thoại quốc tế chiều về giảm 96% so với cùng kỳ, VoIP quốc tế chỉ bằng 80% cùng kỳ. Thuê bao MyTV và cố định bị giảm 86.000 thuê bao so với năm 2016”.

Ông cũng cho biết việc phát triển thuê bao di động tăng trưởng khá ổn định, thuê bao băng rộng đã tăng 39% so với cùng kỳ.

Ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc MobiFone cũng cho biết: “Riêng tháng 11, MobiFone phát triển mới 843.000 thuê bao, bằng 93% kế hoạch nhưng so với cùng kỳ năm trước cũng chỉ bằng 41,7%”. Lý do được ông nêu ra là năm nay nhà mạng này thực hiện xử lý SIM rác.

Liên quan đến việc xử lý SIM rác mà cụ thể là thực hiện Nghị định 49 về quản lý thông tin thuê bao di động, ông Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Các nhà mạng đang tích cực rà soát thông tin thuê bao nhưng gặp khá nhiều khó khăn. Nhân viên của nhà mạng đã gọi điện, nhắn tin để thông báo đến khách hàng nhưng chưa thật sự hiệu quả”.