2 người dân kịp thời báo công an bắt 4 nghi phạm vụ thi thể trong bê tông được khen thưởng

Chiều 20/5, nhằm ghi nhận nỗ lực của các lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, góp phần sớm ổn định tình hình ANTT địa phương, yên lòng người dân, tỉnh Bình Dương đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho CBCS công an.

Ông Trần Thanh Liêm(áo trắng chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã trao 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Bình Dương, tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích, nỗ lực phá án.

Ghi nhận thành tích của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 2 người dân đã mưu trí, kịp thời phát hiện và trình báo cơ quan công an để bắt giữ 4 nghi can.

Tại buổi lễ trao thưởng, Giám đốc công an tỉnh cho biết sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Công an khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra phá án nhanh.



Toàn cảnh buổi lễ.

Liên quan đến vụ án, ngày 19/5, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án giết người xảy ra ở xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng (Bình Dương).

Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra, gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trần Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng ngụ TP.HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, trong quá trình luyện tập, giữa các thành viên nam và nhóm phụ nữ xảy ra bất đồng. Nhóm phụ nữ khai Trần Đức Linh đã tự nhảy lầu xuống đất tử vong, nên nhóm này đã bỏ xác vào phòng bật máy lạnh cho xác chậm phân hủy. Mặc dù có xác chết nhưng nhóm người này vẫn sinh sống trong căn nhà và tập luyện bình thường.

Tới khi xác của Linh bốc mùi hôi, không chịu được, nhóm phụ nữ đi mua thùng nhựa và trà bỏ xác Linh vào trong và quấn băng keo kín.

Một thời gian sau, do thấy thành viên nam còn lại là Trần Trí Thành có biểu hiện "không phù hợp", nhóm phụ nữ vờ dụ Thành châm cứu nhưng kích điện khiến Thành bất tỉnh. Sau đó, nhóm phụ nữ siết cổ nạn nhân chết, và lại bỏ vào trong phòng và... tiếp tục tập luyện.

Tới khi xác Thành phân hủy bốc mùi hôi, nhóm phụ nữ đi mua thùng nhựa, xi măng về bỏ xác Thành vào thùng rồi đổ bê tông lên.

Lý giải về những vết dao trên thi thể Thành, nhóm phụ nữ cho rằng khi bỏ xác vào thùng nhựa thấy xác bị trương lên nên đã lấy dao đâm nhiều nhát cho thi thể xẹp xuống, theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ.