2 đối tượng gây 21 vụ cướp giật ở Lâm Đồng

Ngày 13-7, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Huỳnh Tấn Mạnh (SN 2001) và Trần Lê Minh Lực (SN 1997), cùng ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, cuối tháng 6-2019, Công an huyện Bảo Lâm nhận được trình báo của chị Đinh Thị Kim D, ngụ xã Lộc Đức, về việc chị đang đi xe máy trên đường thì bị hai thanh niên áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động chị D để trong túi xách.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bảo Lâm xác định người gây ra vụ cướp này là Huỳnh Tấn Mạnh nhưng đối tượng đã rời khỏi địa phương. Được gia đình vận động, ngày 28-6, Mạnh đã đến Công an huyện Bảo Lâm đầu thú.

Đối tượng Trần Lê Minh Lực



Huỳnh Tấn Mạnh khai nhận, ngoài vụ cướp nêu trên, đối tượng đã cùng với Trần Lê Minh Lực thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc và huyện Di Linh.

Theo thống kê, Mạnh và Lực đã thực hiện trót lọt ít nhất 21 vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân hầu hết là phụ nữ đi xe máy trên đường vắng vào buổi tối.

Công an huyện Bảo Lâm đã thu giữ 5 điện thoại là tang vật trong các vụ cướp. Công an huyện Bảo Lâm đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án này hãy liên hệ với Công an huyện để được giải quyết.