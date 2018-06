19 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền núi phía Bắc

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT), tính đến 6h sáng nay (25/6), mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 7 người chết (Hà Giang: 2 người chết do sập nhà; Lai Châu: 5 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá), 12 người mất tích, trong đó ở Lai Châu là 7 người do lũ cuốn trôi (Than Uyên: 1 người, Tam Đường: 1 người, Nậm Nhùn: 1 người do lũ cuối trôi; Sìn Hồ: 5 người do sạt lở đất), 5 người bị thương ở Lai Châu.

Mưa lũ còn làm 47 ngôi nhà bị đổ, cuốn trôi (Hà Giang: 16 nhà, Lai Châu: 07 nhà, Thái Nguyên: 24 nhà), 264 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp (Hà Giang: 18 nhà, Lai Châu: 41 nhà, Thái Nguyên: 204 nhà, Lào Cai: 1 nhà), 525 nhà bị ngập nước (Hà Giang: 507 nhà, Lào Cai: 18 nhà).



Thiệt hại về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản: 391 ha lúa và hoa màu bị mất, thiệt hại (Hà Giang 70ha, Lai Châu: 214 ha) và 4 tấn thóc giống bị ngập tại Hà Giang; 12 con gia súc bị chết và 7,3 ha ao cá bị cuốn trôi ở Lai Châu.

Mưa lũ khiến các tuyến đường quốc lộ 4D, 279 từ Lào Cai đi Lai Châu, một số tuyến đường tỉnh lộ thuộc Lai Châu như tỉnh lộ 128 đoạn Chăn Nưa - Sìn Hồ qua xã Làng Mô, đường Làng Mô - Tủa Sín Chải, đường Mường Mô - Mường Tè bị sạt lở, hư hỏng, gây tắc nghẽn giao thông.

Tổng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc ước tính hơn 76,6 tỷ đồng (Hà Giang: 10 tỷ đồng, Lai Châu: 60 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,4 tỷ đồng, Lào Cai: 6,3 tỷ đồng).

Trên đây chỉ là con số thiệt hại ban đầu do nhiều địa phương chưa có thống kê cụ thể và tình hình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp.