17 hành khách đang ngủ say, xe bất ngờ bốc cháy

Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Yên cho biết các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm mang BKS 43B-024.57 vào tối 3/9 trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Bình Chính (xã An Dân, huyện Tuy An).



Trước đó, xe khách BKS 43B-024.57 do ông Phạm Thống (44 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam.

Chiếc xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội

Khi đến đoạn đường trên, tài xế Thống ngửi thấy có mùi khét nên cho xe vào lề đường kiểm tra. Lúc này, lửa đột ngột bốc lên dữ dội ở đầu xe.

Trên xe lúc này ngoài tài xế cùng 2 nhân viên phục vụ còn có 17 hành khách khác đang ngủ say.

Tài xế cùng các nhân viên phục vụ trên xe đã nhanh chóng đập vỡ cửa kính đưa hành khách thoát ra bên ngoài.

Người dân ven đường đứng xem vụ việc

Chiếc xe sau đó bốc cháy dữ dội toàn thân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Phú Yên đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên không thể dập tắt.

Cảnh sát PCCC tỉnh Phú Yên có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa

Vụ cháy xe khách BKS 43B-024.57 không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hành lỳ, tài sản của khách và nhà xe đều bị thiêu rụi. Được biết, ở gầm xe khách lúc này chứa thêm 3 xe máy khác của hành khách.