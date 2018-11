12 "đứa con" siêu anh hùng của Stan Lee: Nhiều nhân vật đã trở thành trụ cột của MCU bây giờ

Trước khi đi vào nội dung bài viết, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho Stan Lee, "người cha già" của các siêu anh hùng nhà Marvel đã qua đời ở tuổi 95 .

Đối với các fan Marvel nói riêng và người hâm mộ truyện tranh nói chung, Stan Lee như một tượng đài bởi sự cống hiến không ngừng nghỉ. Cùng với cộng sự là Jack Kirby, ông đã sáng tạo ra hầu hết các nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất màn ảnh rộng hiện tại. Không có ông thì chúng ta đã chẳng có MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) hay X-Men như ngày nay.

1. Fantastic Four

Là sản phẩm đầu tiên Stan Lee kết hợp cùng Jack Kirby, Fantastic Four nhanh chóng mang đến thành công cho Marvel. Trình làng với Fantastic Four #1 (1961), hai tác giả đã phá vỡ nguyên mẫu siêu anh hùng truyền thống với bộ tứ nhân vật không hoàn hảo, luôn tranh cãi với nhau và trưởng thành từ những sai lầm.

Sau thành công của Fantastic Four, Stan Lee và Jack Kirby tiếp tục được giao nhiệm vụ tạo ra một loạt siêu anh hùng mới cho Kỷ nguyên Bạc của truyện tranh. Cho tới hiện này, thương hiệu này đã cho ra mắt 4 loạt phim truyền hình, 4 phần phim điện ảnh cùng 5 đầu truyện khác nhau.

2. Daredevil

Nhân vật được Stan Lee sáng tạo cùng họa sĩ Bill Everett trong Daredevil #1 (1964). Đây là siêu anh hùng khuyết tật đầu tiên có tựa truyện riêng và nhanh chóng trở nên nổi tiếng ngay từ thời điểm ban đầu. Không những thế, Stan Lee còn tạo ra kẻ thù truyền kiếp của Daredevil là Kingpin – gã ác nhân từng đối đầu với nhiều siêu anh hùng Marvel khác tại New York.

Ông là tác giả duy nhất của loạt truyện cho đến tập 50 rồi giao lại cho học trò Roy Thomas. Hiện Daredevil là một trong những series được đánh giá cao nhất của đài Netflix sau phần phim cùng tên không mấy thành công năm 2003.

3. Scarlet Witch và Quicksilver

Trong những ngày mới ra mắt, Scarlet Witch và Quicksilver là kẻ thù của nhóm X-Men thuộc Brotherhood of Evil Mutants. Sau khi Magneto bị Stranger bắt, họ cho rằng đã trả xong món nợ và quyết định về phe của Avengers . Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng ý định của Stan Lee là để cho cặp sinh đôi "bá đạo" trên làm siêu anh hùng ngay từ lúc bắt đầu.

Hiện nay, Scarlett Witch là một trong những nhân vật quan trọng nhất Marvel. Sực mạnh thay đổi thực tại của cô nàng khiến hầu hết các dị nhân mất đi sức mạnh, dẫn đến hàng loạt sự kiện như Decimation, Deadly Genesis, Onslaught và Civil War. Trong MCU, cô nàng (Elizabeth Olsen) cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến Captain America : Civil War (2016).

4. Inhumans

Được Stan Lee và Jack Kirby giới thiệu trong Fantastic Four # 45 (1965), Inhumans dường như chỉ là cái bóng của các nhân vật Marvel khác. Họ chỉ có một đầu truyện duy nhất kéo dài 12 tập vào năm 1977. Sau đó, Inhumans bị lãng quên cho đến khi Paul Jenkins và Jae Lee đưa họ trở lại trong Inhumans Vol. 2, kéo dài 12 tập từ 1998 tới 1999.

Từ đó, Inhumans xuất hiện thường xuyên hơn cho đến khi trở thành nhân tố chính trong sự kiện Infinity năm 2013, tạo ra hàng ngàn Inhumans mới trên Trái đất. Trong MCU, chủng tộc này được giới vào mùa 2 của Agents of S.H.I.E.L.D nhằm thay thế cho X-Men vốn vẫn thuộc về hãng Fox.

5. Black Panther

Xuất hiện trong Fantastic Four #52 (1966), Black Panther là siêu anh hùng da màu đầu tiên trong lịch sử truyện tranh chính thống của Mỹ. Anh là một trong những người thông minh, giàu có và nguy hiểm nhất vũ trụ Marvel.

Sau màn ra mắt thành công, nhân vật góp mặt trong nhiều đầu truyện khác nhau trước khi có series riêng mang tên Jungle Action # 5. Hiện nay, Black Panther (2018) với nam chính Chadwick Boseman là một trong những bộ phim thành công nhất MCU với doanh thu trên 1 tỷ USD cùng cơ hội cạnh tranh tại Oscar 2018.

6. Doctor Strange

Doctor Strange được tạo ra bởi Stan Lee và Steve Ditko vào năm 1963 nhằm tăng thêm màu sắc thần bí cho Marvel. Được truyền cảm hứng từ chương trình phát thành Chandu the Magician những năm 1930, Stan Lee phát triển phong cách phép thuật của nhân vật cùng những bảo vật như Eye of Agamotto hay thần chú Hoary Hosts of Hoggoth.

Dù khó mà so về độ nổi tiếng với Iron Man hay Spider-Man nhưng Doctor Strange (2016) đã thu về 677 triệu USD trên toàn thế giới. Hiện, anh (Benedict Cumberbatch) chính là nút thắt quan trọng của MCU khi nhìn thấy trước 14.000.605 kết quả của Avengers 4 .

7. Ant-Man

Stan Lee đã tạo ra Ant-Man với em trai Larry Leiber và Jack Kirby trong tập truyện Tales to Astonish #27 (1962). Trong nguyên tác, tiến sĩ Hank Pym là khoa học gia sáng tạo ra bộ trang phục Ant-Man cùng công nghệ hạt Pym giúp thay đổi kích thước người mặc. Ant-Man cũng chính là thành viên sáng lập nên nhóm Avengers.

Trong MCU, Ant-Man hiện tại là Scott Lang (Paul Rudd) vốn được Hank Pym (Michael Douglas) truyền lại bộ trang phục. Sau Ant-Man and the Wasp (2018), người hâm mộ cho rằng anh sẽ đưa Tony Stark (Robert Downey Jr.) trở về quá khứ thông qua Lượng tử Giới.

8. The Hulk

Stan Lee đã tạo ra Hulk cùng Steve Ditko trong loạt truyện riêng mang tên The Incredible Hulk (1962), nhưng lại bị hủy chỉ sau 6 tập. Tuy nhiên, Stan Lee thích nhân vật này đến mức Hulk bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong Tales to Astonish cho đến khi loạt truyện này đổi tên thành The Incredible Hulk từ tập 102. Stan Lee đã tuyên bố rằng nhân vật được lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa Frankenstein với Dr.Jekyll và Mr.Hyde.

The Incredible Hulk là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Marvel trong nhiều năm, với loạt phim truyền hình kéo dài suốt 5 mùa cùng 3 phần phim ăn theo. Trong MCU, Hulk (Mark Ruffalo) cũng là thành viên sáng lập Avengers giống với nguyên tác.

9. Thor

Sau thành công vang dội với Hulk, Stan Lee muốn xây dựng một nhân vật "mạnh hơn kẻ mạnh nhất". Cách duy nhất để làm được điều đó là tạo ra một vị thần. Vì độc giả đã quá quen thuộc với thần thoại Hy Lạp nên ông nghiên cứu truyền thuyết Bắc Âu. Từ đó, Stan Lee, Larry Leiber và Jack Kirby cho ra mắt Thor trong Journey into Mystery #83 (1962).

Bộ ba phim Thor của tài tử Chris Hemsworth đã mang về gần 2 tỷ USD cho MCU. Trong Avengers: Infinity War vừa qua, anh là nhân vật duy nhất gây tổn thương nghiêm trọng cho Thanos (Josh Brolin) bằng cây rìu Stormbreaker.

10. Iron Man

Ý tưởng ban đầu của Stan Lee là dùng Iron Man để khai thác chủ đề Chiến tranh Lạnh. Nhân vật đại diện cho sức mạnh công nghệ và kinh tế Hoa Kỳ. Sau đó, Người Sắt được dùng để khám phá nhiều chủ đề hiện đại hơn như tội phạm có tổ chức hoặc khủng bố.

Là kẻ tiên phong với Iron Man (2008), Tony Stark vẫn là nhân vật có tầm ảnh hưởng bậc nhất MCU cho tới thời điểm hiện tại. Robert Downey Jr. là diễn viên có lượng người hâm mộ cũng như cát xê đứng trong top đầu thế giới suốt nhiều năm liền.

11. X-Men

X-Men là một trong những nhóm siêu anh hùng có lượng fan đông đảo nhất thế giới. Sau thành công của Hulk, Spider-Man và Fantastic Four, Stan Lee muốn tạo ra nhóm siêu anh hùng mới nhưng không muốn giải thích nhiều về nguồn gốc siêu năng lực. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng về những Dị nhân bị đột biến gene từ khi mới ra đời.

Nhóm ban đầu chỉ có Giáo sư X, Cyclops, Jean Grey, Beast, Angel và Iceman. Danh sách này nhanh chóng tăng lên với hàng trăm nhân vật và được chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau.

Stan Lee thích sử dụng truyện tranh như một cách để thể hiện quan điểm riêng về các vấn đề xã hội. Và X-Men là cách ông nói đến nạn phân biệt chủng tộc và thành kiến trong xã hội chúng ta. Họ là những kẻ bị cho là khác người và luôn phải sống trong sự sợ hãi và nghi ngờ. X-Men của Fox vẫn đang là một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách bậc nhất màn ảnh rộng.

12. Spider-Man

Spider-Man là nhân vật truyện tranh thành công và thu lợi nhất lịch sử. Anh chàng luôn được độc giả yêu thích kể từ lần đầu xuất hiện trong Amazing Fantasy #15(1962). Ngày nay, thương hiệu Spider-Man mang về đều đặn 1 tỷ USD/năm cho Marvel nhờ vào doanh số bán truyện tranh, phim điện ảnh, truyền hình, trò chơi điện tử, đồ chơi và quần áo.

Với lượng độc giả truyện tranh ngày một trẻ hóa, Stan Lee muốn tạo ra một nhân vật gần gũi với thanh thiếu niên. Sau khi thấy một con nhện bò trên tường, ông nảy ra ý định về một siêu anh hùng độc đáo chưa từng có từ trước tới nay.

Ban đầu, nhà xuất bản của Marvel, Martin Goodman do dự khi cho ra mắt Spider-Man. Tuy nhiên, vì Amazing Fantasy đã được lên kế hoạch hủy sau tập 15 nên ông đồng ý cho nhân vật một cơ hội. Amazing Spider-Man ra đời ngay sau đó và trở thành đầu truyện bán chạy nhất Marvel.