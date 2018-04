10 cặp "tiên đồng ngọc nữ" xứ Hàn quyết về chung một nhà sau khi bén duyên trên màn ảnh

Sau mỗi bộ phim được phát sóng, khán giả yêu thích phim Hàn lại tìm cách ghép đôi các nhân vật trong phim. Bởi lẽ, phản ứng hóa học giữa những cặp đôi trong phim quá đẹp và hợp nhau đến mức người xem chỉ mong muốn họ "có gì" với nhau thật.

Trên thực tế, nhiều bộ phim đã vô tình trở thành "ông mai, bà mối" se duyên cho các nam diễn viên và nữ diễn viên. Sau khi hợp tác với nhau, họ trở thành những cặp đôi thật ngoài đời. Họ kết hôn dưới sự chúc phúc của người hâm mộ.

1. Choi Soo Jong – Ha Hee Ra

Choi Soo Jong và Ha Hee Ra là một trong những cặp đôi "phim giả tình thật".

Cặp đôi gặp nhau thông qua bộ phim Tình yêu diệp thảo (năm 1988). Theo chia sẻ của nữ diễn viên Ha Hee Ra, ngay từ ngày đầu tiên gặp Choi Soo Jong, cô đã biết đâu là người đàn ông của đời mình.

Choi Soo Jong và Ha Hee Ra kết hôn vào năm 1993. Họ có với nhau 2 người con. Gia đình của Choi Soo Jong và Ha Hee Ra hiện được đánh giá là một trong những gia đình mẫu mực, lý tưởng của làng giải trí Hàn Quốc.

2. Cha In Pyo – Shin Ae Ra

Vợ chồng Cha In Pyo và Shin Ae Ra.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên Shin Ae Ra thổ lộ rằng cô và chồng, nam diễn viên Cha In Pyo từng không có ấn tượng tốt về nhau. Tuy nhiên, khi cùng tham gia bộ phim Tình anh trao em (năm 1994), họ đã "phải lòng" nhau.

Năm 1995, cặp đôi chính thức về chung nhà trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Cặp đôi có với nhau 1 người con trai và 1 con gái. Họ thường xuyên tổ chức và tham gia các chương trình từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về hôn nhân, nam diễn viên Cha In Pyo từng nói kết hôn là việc làm đúng đắn của anh. Mỗi ngày, anh đều cảm thấy yêu thương vợ mình hơn, "hôm nay nhiều hơn cả hôm qua".

3. Han Ga In – Yun Jung Hoon

Han Ga In và Yun Jung Hoon là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hàn.

Han Ga In và Yun Jung Hoon gặp nhau vào năm 2003 thông qua bộ phim Khăn tay vàng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Yun Jung Hoon đã bị phải lòng bởi cô gái xinh đẹp Han Ga In. Phải mất bao nhiêu công sức theo đuổi, nam diễn viên mới chiếm được trái tim của người con gái xinh đẹp ấy.

Năm 2005, tức sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân. Tin tức kết hôn của Han Ga In và Yun Jung Hoon nhanh chóng làm chấn động Hàn Quốc. Yun Jung Hoon còn được gán cho biệt danh là "tên trộm quốc dân" khi dám "cướp" ngọc nữ xứ kim chi lúc đó.

Năm 2016, sau 11 năm chung sống, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Chuyện tình của cặp đôi trai đẹp gái xinh hiện vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến.

4. Song Jong Ki – Song Hye Kyo

Cặp đôi quyền lực Song - Song.

Nói đến chuyện "phim giả tình thật" chắc chắn không thể bỏ qua cặp đôi Song - Song quyền lực. Đây cũng là cặp đôi được khán giả tích cực gán ghép nhất.

Trước khi bộ phim Hậu duệ mặt trời lên sóng, Song Jong Ki nhiều lần thổ lộ là fan của Song Hye Kyo. Và chính định mệnh đã đưa họ gặp nhau tại dự án phim Hậu duệ mặt trời.

Diễn suất ăn ý, ngoại hình hợp nhau đến kỳ lạ giữa Song Jong Ki và Song Hye Kyo khiến người hâm mộ không thể làm ngơ và thế là họ tích cực gán ghép, mong ước 2 diễn viên hàng đầu thành đôi thật.

Và các fan của cặp đôi cũng chẳng phải đợi lâu, sau nhiều lần bị "khui" chuyện hẹn hò rồi phủ nhận, cuối cùng cặp đôi cũng thừa nhận đang quen nhau. Ngày 31/10/2017, đám cưới của Song Song đã được tổ chức, thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế.

5. Lee Sang Woo – Kim So Yeon

Lee Sang Woo và Kim So Yeon

Sau khi đóng chung trong bộ phim Happy Home, Lee Sang Woo và Kim So Yeon nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò. Tháng 06/2017, cặp đôi đã tổ chức một đám cưới ấm cúng, riêng tư với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết.

Được biết, trong phim Happy Home, Lee Sang Woo và Kim So Yeon cùng đóng vai chính và cũng là một cặp đôi trong phim.

Trong một cuộc phỏng vấn cho một tạp chí, khi được hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn, Kim So Yeon đã dành nhiều lời khen có cánh cho chồng và khẳng định việc kết hôn với Lee Sang Woo là quyết định đúng đắn của cô.

6. Goo Hye Sun – Ahn Jae Hyun

Cặp đôi chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun

Goo Hye Sun sinh năm 1984 và Ahn Jae Hyun sinh năm 1987 gặp nhau thông qua bộ phim truyền hình Blood. Ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, thu hút chính là những yếu tố giúp cho Goo Hye Sun "đánh gục" Ahn Jae Hyun.

Trong quá trình quay phim, nam diễn viên đã bị đàn chị thu hút, chiếm chọn trái tim. Ahn Jae Hyun chia sẻ rằng chỉ muốn ngắm nhìn người đẹp mãi mà không hề thấy chán.

Sau khi Blood kết thúc, chuyện tình của cả hai được báo chí Hàn tiết lộ. Rất nhanh chóng, đại diện công ty quản lý của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã lên tiếng xác nhận. Năm 2016, cặp đôi tuyên bố kế hôn giữa hàng ngàn lời chúc của người hâm mộ.

Sau đám cưới, tình cảm của cặp đôi chị em này luôn khiến người ngoài ghen tỵ.

7. Go So Young – Jang Dong Gun

Sau 10 năm là bạn thân, cặp đôi quyết định công khai tình cảm và tổ chức đám cưới.

Go So Young và Jang Dong Gun được đánh giá là một trong những cặp đôi quyền lực nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Cặp đôi thân thiết sau khi đóng cùng nhau trong bộ phim Love wind love song (Gió thổi khúc tình yêu) vào năm 1999. Trước đó, Go So Young và Jang Dong Gun cũng được biết đến là bạn của nhau.

Sau thời gian dài là "bạn thân của nhau", cặp đôi quyết định công khai mối quan hệ và thông báo kết hôn vào năm 2010. Đám cưới sa hoa, lộng lẫy của Go So Young và Jang Dong Gun lúc đó trở thành chủ đề nóng của Hàn Quốc.

Cặp đôi chào đón con đầu lòng vào năm 2010, đến năm 2014, họ tiếp tục chào đón đứa con thứ hai trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

8. Eugene – Ki Tae Young

Gia đình hạnh phúc của Eugene và Ki Tae Young.

Eugene và Ki Tae Young gặp gỡ nhau khi đóng chung phim Creating Destiny (Tạo ra định mệnh) vào năm 2009 và kết hôn sau đó 2 năm trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân.

Năm 2015, cặp đôi trai tài gái sắc đón con gái đầu lòng, đặt tên là Rohee. Cô bé cùng bố tham gia chương trình thực tế The Return of Superman (Siêu nhân trở lại) và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả truyền hình.

9. Lee Bo Young – Ji Sung

Lee Bo Young và Ji Sung hạnh phúc bên nhau.

Lee Bo Young và Ji Sung nên duyên sau khi đóng chung bộ phim Save the Last Dance For Me. Tháng 9/2014, cặp đôi quyết định dọn về ở chung nhà. Tháng 06/2015, Lee Bo Young và Ji Sung hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Hiện tại, sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân của cặp đôi này luôn khiến người khác ghen tỵ. Cặp đôi được đánh giá cao trong diễn xuất và nhận được nhiều giải thưởng. Ji Sung cũng thường xuyên đưa vợ và con gái đi du lịch, chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh hạnh phúc của gia đình.

10. Cha Re Ryun – Joo Sang Wook

Một cặp đôi "phim giả tình thật" nổi tiếng khác của làng giải trí Hàn.

Cha Ye Ryun và Joo Sang Wook gặp nhau lần đầu tiên thông qua bộ phim "Glamorous Temptation" của đài MBC. Quá trình quay phim, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm và hẹn hò nhau. Tháng 05/2017, cặp đôi tổ chức một đám cưới hạnh phúc tại khách sạn Walkerhill, Gwangjang, Seoul.

Tháng 12/2017, công ty quản lý của Cha Re Ryun và Joo Sang Wook thông báo nữ diễn viên đang mang thai đứa con đầu lòng. Hiện tại, cặp đôi đang nóng lòng chào đón thiên thần bé nhỏ.