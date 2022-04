Yi Long bất ngờ rút khỏi cuộc chiến với cao thủ Mỹ vào phút chót vì lý do… sợ tàn phế

Theo truyền thông Trung Quốc thì cách đây không lâu, Yi Long đã ký hợp đồng thượng đài môn kickboxing với đối thủ rất mạnh người Mỹ - Will Chope. Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn từ giới võ thuật Trung Quốc.

Will Chope là võ sĩ không xa lạ với làng MMA nhà nghề của Mỹ. Võ sĩ này từng đấu 54 trận MMA chuyên nghiệp với thành tích thắng 37 trận, thua 17. Will Chope có biệt danh "Sát thủ", sinh năm 1990 (trẻ hơn Yi Long 3 tuổi) và có chiều cao tới 1m93, nhỉnh hơn hẳn so với Yi Long.

Sở trường của Will Chope là thi đấu MMA nhưng anh đồng ý đánh với Yi Long theo luật kickboxing vốn là thế mạnh của Yi Long nên "Đệ nhất Thiếu Lâm" được cho là vẫn có cơ hội để giành chiến thắng.

Thế nhưng, Yi Long lại khiến người hâm mộ võ thuật Trung Quốc vô cùng thất vọng, sau khi tuyên bố rút lui khỏi cuộc chiến. Theo giải thích của võ sĩ người Sơn Đông thì anh gặp một số chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và việc thi đấu có thể khiến anh gặp nhiều rủi ro, thậm chí có thể bị tàn phế suốt đời.

Yi Long khiến cư dân mạng tức giận vì hủy kèo đấu với Will Chope.

Để cư dân mạng không nổi giận, Yi Long thậm chí đã đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội. Bức ảnh chụp lại bệnh án của anh sau khi tới khám tại bệnh viện. Yi Long nói rằng những chấn thương đã gây ra cho anh nhiều sự phiền toái và nếu không được chữa trị dứt điểm thì có thể để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Yi Long đăng hình chụp bệnh án để bào chữa cho lý do rút lui khỏi trận đấu với Will Chope.

Bất chấp việc Yi Long đưa ra tấm ảnh nói trên để thanh minh cho quyết định rút lui, nhiều cư dân mạng vẫn tỏ rõ thái độ công kích với võ sĩ sinh năm 1987 bởi đây không phải lần đầu tiên võ sĩ này bất ngờ rút lui trước những trận đấu đỉnh cao.

Hồi 2020, Yi Long từng ký hợp đồng thượng đài với cựu vô địch tán thủ Trung Quốc Lý Huyền Vũ. Tuy nhiên, đến gần ngày thi đấu, Yi Long bất ngờ hủy kèo nhưng sau đó không đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Hành động này khiến Huyền Vũ rất tức giận và người hâm mộ cũng ngay lập tức công kích Yi Long.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ Yi Long có thực sự đang gặp chấn thương hay không nhưng nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng "Đệ nhất Thiếu Lâm" đã qua thời đỉnh cao và anh cố tình tìm mọi lý do để trốn tránh khỏi cuộc chiến giống như cách mà anh từng làm với Lý Huyền Vũ.

