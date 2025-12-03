Yếu tố quyết định thắng lợi trên chiến trường Ukraine

Theo tạp chí Mỹ The Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn nguồn tin từ các cựu quân nhân và quân nhân Ukraine hiện tại, mùa thu năm nay, Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được lợi thế đáng kể so với Quân đội Ukraine trong cuộc chiến tranh máy bay không người lái.

Tại các khu vực trọng điểm trên mặt trận, Quân đội Nga không chỉ vượt trội về số lượng máy bay không người lái mà còn áp dụng các chiến thuật tinh vi.

Các quan chức Quân đội Ukraine cho rằng, điều này quan trọng hơn cả việc các đơn vị tấn công Nga liên tục tiến công.

Binh lính Ukraine ở tiền tuyến, cùng với các chuyên gia quân sự, đã nói với tờ báo này rằng, khả năng ngày càng thành thạo của Moscow trong việc nhắm mục tiêu vào các khu vực hậu phương và tuyến đường tiếp tế của Ukraine bằng máy bay không người lái đã trở thành thay đổi quan trọng nhất trong cuộc xung đột vào năm 2025.

Theo ấn phẩm, xu hướng hiện tại không mấy khả quan cho khả năng duy trì vị thế của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào năm 2026, triển vọng ảm đạm đang đến với chính quyền Kiev.

Ngay cả Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh và cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine là Đại tướng Valeriy Zaluzhny cũng đã thừa nhận sự chiếm ưu thế của máy bay không người lái Nga trên bầu trời.

Sự hiện diện liên tục của các UAV kamikaze của Nga trên không khiến các lực lượng Ukraine gần như không thể cơ động quy mô lớn trên chiến trường, khi vô số máy bay không người lái giá rẻ có thể theo dõi và nhắm mục tiêu vào sự di chuyển của nhân sự hoặc thiết bị .

Trận chiến tại Pokrovsk cho thấy rõ lợi thế đáng kể mà Moscow đã đạt được trong việc sử dụng máy bay không người lái chiến thuật.

Mối lo ngại nghiêm trọng nhất đối với nhiều quân nhân Ukraine là khả năng các UAV tầm xa của Nga tấn công các tuyến đường tiếp tế của họ gần Pokrovsk từ khoảng cách lên tới 64 km.

Các sĩ quan chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên chiến trường tuyên bố rằng, số lượng máy bay không người lái của Nga đã vượt trội so với máy bay không người lái của Ukraine với tỷ lệ 10:1 trong khu vực chiến đấu.

Ngoài ra còn có vấn đề về nguồn cung cáp quang khổng lồ cho Nga từ Trung Quốc, trong khi Ukraine chỉ nhận được số lượng cực kỳ hạn chế từ các đối tác phương Tây.

Ông Valeriy Zaluzhny cho biết, sự áp đảo trên không của Nga khiến không chỉ hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt, các tuyến tiếp tế hậu cần của lực lượng Ukraine bị gián đoạn, các trang bị hạng nặng bị hủy diệt, mà "kỳ vọng về một hậu phương đáng tin cậy cũng đang dần phai nhạt".

Ấn phẩm kết luận rằng, sự thành thạo ngày càng tăng của quân đội Nga trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các tuyến đường tiếp tế của Ukraine là bước chuyển đáng kể nhất trong cuộc xung đột năm nay.

Hơn nữa, điều này diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng quân số và nếu không có sự tăng cường đáng kể về cả binh lực lẫn máy bay không người lái thì Quân đội Ukraine có thể phải đối mặt với sự suy yếu nghiêm trọng về khả năng phòng thủ.

Vị cựu Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh, chính quyền Kiev phải tìm mọi cách giành lại thế chủ động trong chiến tranh máy bay không người lái công nghệ cao, nếu không, Nga sẽ nghiền nát họ.