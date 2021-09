'Yêu sách' mới sau vụ sao kê từ thiện: Nếu Trấn Thành mời, kiểm toán mới thực hiện xác minh về việc đóng thuế

Cụ thể, trước đó một khán giả đã 'thách' MC Trấn Thần công khai sao kê từ thiện, nếu sao kê được thì vị khán giả này sẽ gửi 50 tỷ đồng. Cách đây 2 ngày, Trấn Thành đã công khai toàn bộ 1000 tờ sao kê chi tiết những khoản tiền và có nhắn nhủ tới vị khán giả này về việc hãy làm đúng như 'thách thức'.

Trấn Thành chia sẻ: "Xin gửi lời cảm ơn đến vị khán giả đã có nhã ý tặng cho Trấn Thành 50.000.000.000 VND nếu tôi sao kê. Tôi nhận thấy, ngoài kia, xã hội còn rất nhiều người nghèo cần chúng ta giúp đỡ nhất là trong lúc này. Nếu quý vị đã có thiện chí như vậy, xin hãy giúp Trấn Thành gửi vào UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TP.HCM.......

Mong anh/chị giữ lời để góp thêm chút sức lực cùng nhà nước giúp người dân Sài Gòn vượt qua đại dịch".

Tuy nhiên, khoảng 2 ngày sau khi Trấn Thành công khai sao kê, vị khán giả này đã tiếp tục đưa ra "yêu sách" mới liên quan tới khoản tiền 50 tỷ này.

Theo đó, vị khán giả này cho rằng, Trấn Thành nếu muốn lấy 50 tỷ cần phải minh bạch bằng cách kiểm toán bao nhiêu năm đi diễn xem có đóng thuế đủ không. Nếu minh bạch được việc đóng thuế thì sẽ nhận được 50 tỷ còn nếu sai phạm trong quá trình đóng thuế phải đi tù.

Yêu sách mới của vị khán giả tiếp tục là chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội với khá nhiều ý kiến trái chiều còn Trấn Thành đến nay vẫn giữ im lặng.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) cho biết, trên cơ sở những "ồn ào" liên quan đến việc làm từ thiện, đến vấn đề nộp thuế của giới nghệ sĩ, trong đó có Trấn Thành, các cơ quan có chức năng như ngành Thuế, cơ quan điều tra của công an hoàn toàn có thể vào cuộc xác minh, để làm rõ xem có vi phạm hay không.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp. Ảnh: HA.

Đối với việc kiểm toán thuế theo lời thách thức vị khán giả trên mạng xã hội, luật sư Giáp cho hay, nếu được sự cho phép, có lời mời vào cuộc từ Trấn Thành thì cán bộ kiểm toán mới có quyền thực hiện theo yêu cầu. "Còn cơ quan điều tra, cơ quan thuế họ không cần Trấn Thành đồng ý hay không, nếu xét có hấu hiệu bất minh họ vẫn có quyền làm rõ", luật sư nói.

Theo luật sư Giáp, quá trình xác minh, cơ quan điều tra, cơ quan thuế sẽ làm rõ những khoản thu nhập từ quảng cáo, cát xê đi diễn. Nếu có dấu hiệu trốn thuế, tùy theo mức độ, hành vi phạm tội cơ quan tố tụng hình sự sẽ đưa ra phán quyết. Khung phạt cao nhất của tội trốn thuế lên đến 7 năm tù giam.

Riêng lĩnh vực làm từ thiện của Trấn Thành, luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng, nó không liên quan gì đến thực hiện nghĩa vụ thuế, căn cứ vào kết quả điều tra quá trình làm từ thiện, nếu có dấu hiệu lừa đảo sẽ xử lý hành vi Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

"Với giới nghệ sĩ, họ có trình độ, có năng lực và chắc chắn hiểu rất rõ về nghĩa vụ nộp thuế. Thu nhập của họ rất cao, đặc biệt các nghệ sĩ có tên tuổi, nếu có hành vi trốn thuế sẽ gây thiệt hại lớn cho Nhà nước...

Từ những tố giác bất minh trong hoạt động từ thiện, tôi thấy cơ quan điều tra hoàn toàn có thẩm quyền làm rõ tất cả, trong đó có cả việc đóng thuế của họ", luật sư Giáp nói.

Theo dõi những ồn ào về hoạt động từ thiện những ngày qua, ông Giáp nhận thấy cơ quan thực thi pháp luật Nhà nước đang có những động thái giám sát. Động thái này thể hiện vào hôm 6/9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi chưa có thông tin tố cáo 'ăn chặn từ thiện' thì công an sẽ chủ động nắm bắt để đảm bảo an ninh trật tự. Nếu có dấu hiệu gây bất ổn xã hội, có đơn tố giác, công an sẽ điều tra, xử lý nghiêm vi phạm.