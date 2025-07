Yêu nữ sỹ quan "dỏm" 8 năm, chỉ được ăn cùng 4 lần nhưng bị đào mỏ 2,3 tỷ đồng

Anh Ji (ngoài 30 tuổi, làm việc tại một nhà máy ô tô ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) gặp cô Li Hua thông qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến vào cuối năm 2018. Li tự nhận mình là sỹ quan quân đội phục vụ trong Lực lượng Cảnh sát vũ trang ở thành phố Đô Giang Yển, cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cô nói mình muốn mau chóng tìm bạn đời do phải chịu áp lực từ cha mẹ về chuyện kết hôn.

Cuối năm 2018, Li giới thiệu Ji và bố mẹ anh với gia đình giả của cô ta ở Xích Thủy, tỉnh Quý Châu. Hai bên bàn về chuyện hôn nhân. Đến năm 2020, đôi trai gái thậm chí còn chụp ảnh cưới cùng nhau.

Ji hẹn hò với nữ sỹ quan 'dởm' trong 8 năm, bị lừa 2,3 tỷ đồng. (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên trong thời gian đó, cặp đôi này được cho là chỉ gặp nhau 4 hoặc 5 lần, thường là những buổi ăn trưa ngắn ngủi ở thành phố Đô Giang Yến trước khi li vội vã "trở về đơn vị". Mặc dù không có thời gian bên nhau, Li tận lực khai thác tài chính từ vị hôn phu hờ.

Li nói mình đã mua một căn hộ bốn phòng ngủ và thuyết phục Ji rằng cô ta sẽ chi trả tiền mua nhà, nhưng anh phải trả tiền cải tạo. Người phụ nữ này còn bòn rút tiền bạc của Ji với nhiều lý do khác như chi phí tiệc cưới, nuôi lợn, chữa bệnh cho cha mẹ và nợ thẻ tín dụng.

Tổng cộng, Ji và gia đình anh đã chuyển cho Li hơn 650 nghìn nhân dân tệ (2,3 tỷ đồng). Gia đình Ji làm nghề nông và đã rất vất vả mới dành dụm được số tiền đó để chuẩn bị lễ cưới cho anh. Ji nói : “Tôi chỉ quá tin tưởng cô ấy thôi".

Dù bòn rút nhiều tiền của bạn trai, Li nghiêm cấm anh đăng bất kỳ bức ảnh nào của họ lên mạng, lấy lý do cô là quân nhân nên thông tin cá nhân phải được giữ bí mật. Li cũng từ chối cho bạn trai xem giấy tờ tùy thân của mình với lý do giữ bí mật trong công việc và đảm bảo an toàn danh tính.

Họ từng chụp ảnh cưới cùng nhau. (Ảnh: QQ)

“Cô ấy cứ nói mọi thứ đều được bảo mật. Mỗi lần tôi hỏi về thông tin cá nhân, cô ấy chỉ nói là bí mật”, Ji kể. Li cũng tìm cách lẩn tránh và biến báo khi anh đề nghị về thăm quê cô ta hoặc thảo luận về kế hoạch đám cưới.

Sự lừa dối tinh vi cuối cùng đã bị phát hiện khi Ji cùng bố đến thăm căn hộ mà Li tuyên bố sở hữu và phát hiện căn hộ đã bị khóa. Ban quản lý tòa nhà xác nhận không có ai tên Li Hua đăng ký là chủ sở hữu trong khu phức hợp này.

Vào tháng 1, Ji trình báo vụ việc với cảnh sát và đến tháng 2, cuộc điều tra hình sự được tiến hành. Cảnh sát lúc đó xác nhận không truy tìm được Li và đưa cô ta vào danh sách truy nã trực tuyến.

Chiêu trò lừa đảo tinh vi của Li khiến Ji tin tưởng hoàn toàn trong 8 năm. (Ảnh: QQ)

Vụ việc được Red Star News đưa tin khơi lên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy kỳ lạ khi Ji bị lừa lâu đến vậy: "Kẻ lừa đảo thật kiên nhẫn, kéo dài trò lừa đảo trong 8 năm!"; “Chuyện này đau đầu quá. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người phụ nữ giả danh sỹ quan quân đội để lừa người khác kết hôn!”; "8 năm, chỉ gặp nhau 4 -5 lần, vậy mà họ vẫn đi đến quyết định kết hôn? Thật kỳ lạ"...

(Nguồn: SCMP)