“Yêu nữ đồ hiệu” bị bắt ở Mỹ

Pei Chung (34 tuổi, sống tại Brooklyn, Mỹ) người thường khoe những món đồ đắt tiền như giày Prada, túi Louis Vuitton và thắt lưng Hermes trên Instagram, đã bị bắt năm lần kể từ cuối tháng 10. Theo cảnh sát, cô này thường xuyên lui tới các nhà hàng đẳng cấp như Peter Luger hay Francie ở Williamsburg, ăn uống xa xỉ rồi bỏ trốn nhưng sau đó lại đăng những món ăn này lên blog của mình.

Chung được cho là thường giả làm người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực, mang theo máy ảnh và bộ đèn chuyên nghiệp rồi đăng ảnh các món như thịt cừu Colorado của nhà hàng Michelin Francie hay miếng thịt bò trứ danh của Peter Luger lên tài khoản 13 nghìn người theo dõi.

“Cô ta bước vào những nhà hàng có tiếng, ăn mặc sang trọng, gọi món hàng trăm đô, lừa đảo rồi đăng lên Instagram như thể nhà hàng mời cô ta tới” một nguồn tin thân cận với nhà hàng Meadowsweet cho biết “Tất cả thẻ của cô ta đều bị từ chối. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi thực sự sốc khi cô ta quá tự tin và liều lĩnh.”

Người này ví hành vi của Chung với Bling Ring - nhóm thanh thiếu niên cuồng danh tiếng từng đột nhập nhà sao Hollywood cách đây gần hai thập kỷ.

Sống trong một toà nhà cao cấp ven sông ở Williamsburg, Chung xuất hiện tại Francie ngày 22/10 và gọi loạt món gồm foie gras 15 đô (khoảng 400 nghìn đồng), carpaccio 32 đô (khoảng 843 nghìn đồng), bucatini 28 đô (khoảng 737 nghìn đồng), thịt cừu 52 đô (khoảng 1,3 triệu đồng) và mousse socola nóng 19 đô (khoảng 500 nghìn đồng) Tổng hóa đơn 188 đô (khoảng 4,9 triệu đồng) nhưng cô không thanh toán mà tìm cách “đổi bằng bài viết và ảnh”, theo báo cáo của cảnh sát.

“Tôi nói rằng chuyện đó phải được thống nhất từ trước và chúng tôi chưa từng thỏa thuận như vậy nên yêu cầu cô ấy thanh toán,” đồng chủ sở hữu John Winterman kể. Khi thẻ không thể sử dụng, Chung nói rằng đang đợi gia đình chuyển tiền. Dù chưa trả nợ, cô vẫn vài lần quay lại để ăn tiếp nhưng bị từ chối phục vụ.

Tối 7/11, Chung quay lại Francie lúc hơn 7 giờ 30 và gọi thêm 83,83 đô (khoảng 2,2 triệu đồng) tiền đồ ăn rồi tiếp tục từ chối trả tiền. Nhà hàng đã gọi cảnh sát và cô ta bị còng tay ngay tại quầy bar vì tội trốn thanh toán.

“Khi cảnh sát tới - gồm hai xe, bốn người - họ chỉ nhìn cô ta và nói ‘Đúng rồi, chúng tôi biết cô ấy’.” Winterman kể “Tôi có một quầy bar đông khách đứng uống. Cảnh sát bước tới, đọc lệnh, còng tay và đưa cô ta ra ngoài.” Những thực khách sang trọng trong nhà hàng dường như không mấy bận tâm. “Họ lo món vịt 148 đô (khoảng 3,9 triệu đồng) của mình nguội hơn là chuyện cô ấy bị bắt” Winterman nói. “Không ai chụp hình. Họ tiếp tục ăn uống như bình thường.”

Chỉ một ngày trước đó, Chung đã đến nhà hàng Lavender Lake ở Broadway, nơi cocktail có giá từ 16 đô (khoảng 420 nghìn đồng) trở lên và ăn quỵt hóa đơn 97 đô (khoảng 2,5 triệu đồng). Ngày 27/10, cô đến Peter Luger vào khoảng 6h45 và bỏ lại hóa đơn 146 đô (khoảng 3,8 triệu đồng) không thanh toán. Ngày 11/11, cô tiếp tục tới Motorino Pizza ở số 139 Broadway, ăn hết 135 đô (khoảng 3,5 triệu đồng) rồi lại từ chối trả tiền. Cảnh sát bắt giữ và buộc tội cô ta ngay trong ngày.

Tuy nhiên, trên blog của mình, Chung mô tả hoàn toàn khác. Về miếng steak tại Peter Luger, cô viết: “Mỗi lát thịt mở ra màu hồng đậm ẩn dưới lớp vỏ cháy cạnh, tạo nên sự hòa quyện tinh tế giữa độ xém lửa và độ mềm mại, thứ kỹ nghệ được mài giũa qua nhiều thập kỷ”. Đồng thời, cô ta cũng không quên tán dương “lớp mỡ tan mịn như lụa, mang theo dư vị của lửa và kim loại từ chiếc vỉ nướng.”

Chỉ một ngày sau bài viết này, cô bị buộc tội trốn thanh toán và được thả với yêu cầu phải ra tòa theo giấy triệu tập. Một quản lý tại Peter Luger cho biết Chung biến mất 45 phút lúc đến giờ thanh toán và họ tìm thấy cô ta đang trốn trong nhà vệ sinh.

“Khi bước ra, cô ta hỏi người phục vụ liệu anh ấy có muốn ‘thanh toán dùm’ rồi cô ta sẽ trả lại theo cách khác, không phải bằng tiền” quản lý Jeckson Leonardo nói và cáo buộc Chung đề nghị “trả bằng việc quan hệ tình dục”.

Nguồn: New York Post