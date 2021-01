Yêu chồng nhưng không muốn quan hệ với chồng: Chuyên gia mách giải pháp chấm dứt lời nguyền 'khô hạn'

Tôi và chồng tái hôn với nhau cách đây 11 năm. Chúng tôi đã quen nhau từ trước, tổng thời gian quen biết cho đến nay là 40 năm.

Anh ấy đối xử với tôi rất tốt và tôi yêu anh ấy, nhưng tôi thực sự không muốn quan hệ với anh ấy. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã không quan hệ suốt ba năm qua.

Chồng tôi không bao giờ có động thái đầu tiên trong ‘chuyện ấy’, nhưng anh ấy sẽ gợi ý cho tôi rằng anh ấy muốn quan hệ tình dục.

Tôi phải xử lý như thế nào? Anh ấy xứng đáng nhận được tình cảm và cả tình dục từ tôi?

California*

California thân mến,

Rõ ràng là bạn quan tâm đến chồng mình và muốn làm cho mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể.

Nhưng để làm được điều đó, bạn phải đi vào trọng tâm của vấn đề: Tại sao bạn không có hứng thú tình dục với đối tác của mình.

Có rất nhiều lý do khiến ai đó không có hứng quan hệ tình dục, chẳng hạn như thiếu màn dạo đầu, lo lắng, chấn thương, bệnh tật hoặc xu hướng tình dục.

Chìa khóa ở đây là tìm ra lý do của bạn và suy nghĩ về chúng, như nhà trị liệu tình dục Rachel Wright ở thành phố New York từng nói: "Câu trả lời sẽ giúp đưa ra cách xử lý, bởi vì nếu không biết lý do tại sao thì không thể hành động".

Hãy nghĩ về những gì đã thay đổi trong khoảng thời gian bạn bắt đầu quan hệ tình dục ít hơn. Có phải bạn bắt đầu dùng một loại thuốc mới? Chồng của bạn có ngừng âu yếm bạn? Hình ảnh cơ thể của bạn có thay đổi không?

Sau đó, hãy ngồi nói chuyện với chồng bạn. Việc này có thể đáng sợ, nhưng đó là cách duy nhất để bạn có thể thực sự biết chồng mình nghĩ gì và tiến lên phía trước.

Nhận biết, giải thích, đề nghị

Hãy tử áp dụng trình tự mà nhà trị liệu tình dục Wright khuyến nghị: nhận biết, giải thích, đề nghị. Trình tự này có thể giúp cuộc nói chuyện bớt chỉ trích và giống nỗ lực nhóm hơn.

Trước tiên, hãy thừa nhận với chồng rằng đời sống tình dục của hai bạn đã biến mất, nói những điều như: "Em nhận thấy chúng ta đã không còn thân mật trong một thời gian dài".

Sau đó, bạn có thể giải thích cảm giác thiếu thân mật khiến bạn cảm thấy như thế nào. Đây là lúc bạn giải thích lý do tại sao bạn không quan tâm đến tình dục (nếu có).

Ví dụ, nếu bạn không muốn quan hệ tình dục vì nó không mang lại khoái cảm cho bạn trong một thời gian dài, bạn có thể nói: "Việc thiếu tình dục khiến em cảm thấy bực bội vì em muốn dành cho anh tình yêu và tình cảm mà anh xứng đáng có được. Đồng thời, em lại không có hứng vì khó đạt khoái cảm khi quan hệ tình dục".

Cuối cùng, đưa ra một giải pháp tiềm năng cho vấn đề và yêu cầu chồng bạn nói về trải nghiệm của anh ấy và đề xuất các giải pháp. Nếu bạn không đạt được khoái cảm, bạn có thể đề nghị sử dụng máy rung khi quan hệ tình dục cùng nhau hoặc nói với chồng bạn rằng bạn cần kích thích âm vật nhiều hơn.

Hãy nhớ rằng không có câu trả lời đúng ở đây, chỉ là một giải pháp phù hợp với cả hai bạn.

Lời tư vấn trên được viết bởi phóng viên về tình dục và các mối quan hệ của báo Insider (Mỹ), cô Julia Naftulin. Julia thường xuyên tham khảo ý kiến của một nhóm các chuyên gia sức khỏe bao gồm bác sĩ trị liệu về các mối quan hệ, bác sĩ phụ khoa và bác sĩ tiết niệu để nhận được câu trả lời dựa trên khoa học cho những câu hỏi mang tính cá nhân của độc giả.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

(Nguồn: Insider)