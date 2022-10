Yêu cầu các tỉnh, thành phố cung cấp hồ sơ các chuyến bay giải cứu công dân

Ngày 24-10, nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND các tỉnh, TP rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin, tài liệu đối với khách sạn, resort là địa điểm cách ly; cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến người nhập cảnh và các chuyến bay tự trả phí.

Thống kê, cung cấp toàn bộ hồ sơ resort, khách sạn đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí cách ly, bao gồm cả hồ sơ những khách sạn không được chọn là địa điểm cách ly. Những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn, resort (đơn vị đầu mối hồ sơ, đơn vị phối hợp…) xin là địa điểm cách ly.

Một chuyến bay đưa người Việt về nước do hàng không Việt Nam thực hiện - Ảnh: NLĐO

Cung cấp tài liệu thể hiện quá trình giải quyết, từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định lựa chọn địa điểm cách ly. Danh sách những cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ của khách sạn, resort (cán bộ đề xuất, ký trình, ký ban hành…)

Đối với việc xin chủ trương cách ly, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay tự trả phí.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng yêu cầu làm rõ đối với những doanh nghiệp nào được cấp và không được cấp chủ trương cách ly, lý do không cấp chủ trương cách ly, những doanh nghiệp cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước.

Thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp xin chủ trương cách ly để đưa chuyên gia, nhân công từ nước ngoài về nước cách ly tại địa phương, cung cấp địa chỉ các cá nhân đăng ký sau khi kết thúc thời gian cách ly.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu thể hiện quá trình tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp từ khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đến khi ban hành quyết định chủ trương cách ly và phải nêu rõ danh sách những cá nhân tham gia giải quyết từng hồ sơ của doanh nghiệp.

Đối với việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi được cấp phép thực hiện. Việc giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly tại khách sạn, những đơn vị tham gia, cung cấp danh sách đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly và kết quả kèm theo.