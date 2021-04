“Yêu” bằng miệng nguy hiểm thế nào?

Tuy nhiên, oral sex nếu không được bảo vệ, nó có thể khiến miệng và bộ phận sinh dục nhiễm và mắc nhiều bệnh hơn.



Các chuyên gia tình dục học thống kê có khoảng hơn 20 chứng bệnh lây qua đường tình dục và cũng có từng ấy khả năng chuyển giao qua đường miệng. Các bệnh có thể lây lan gồm lậu, giang mai, Chlamydia, hạ cam mềm, mụn rộp sinh dục, viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS..., mầm bệnh có trong dịch sinh dục (tinh dịch, dịch âm đạo…) và máu (từ vết trầy xước, vết thương, lở loét…). Dưới đây là những căn bệnh tình dục lây truyền khi quan hệ bằng miệng phổ biến nhất.

Ung thư vòm họng

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ người mắc ung thư vòm họng do oral sex không an toàn cao gấp 1,5 lần số người mắc bệnh do hút thuốc lá. Rất nhiều người thắc mắc vì sao lại bị ung thư vòm họng khi oral sex?

Nguyên nhân là do virut u nhú HPV- một loại virut có thể lây từ người này sang người khác qua hoạt động tình dục bằng miệng, hậu môn hoặc tiếp xúc âm đạo. Nếu bạn oral sex với bạn tình có sẵn HPV trong miệng, bạn sẽ nhiễm HPV và ngược lại, họng cũng nhiễm HPV từ cơ quan sinh dục. Như mọi loại virut khác, không phải ai mắc virut HPV cũng bị ung thư, chỉ những người có thể trạng yếu, thường xuyên bị stress, hệ miễn dịch suy yếu, khiến virut HPV phát triển thành bệnh ung thư tử cung hoặc ung thư vòm họng.

Nhiễm HIV

Mặc dù khả năng lây nhiễm HIV khi quan hệ tình dục bằng miệng không cao bằng những con đường khác, tuy nhiên, nếu khi thực hiện oral sex, bạn có tổn thương răng miệng, chảy máu chân răng, nhiệt miệng hoặc viêm nhiễm họng… cũng như vùng kín có vết trầy xước thì khả năng bạn lây nhiễm HIV từ nguồn bệnh là rất cao.

Do đó, để hạn chế nguy cơ mắc một trong những căn bệnh dễ lây truyền khi quan hệ tình dục bằng miệng này, bạn nên vệ sinh răng miệng, vùng kín sạch sẽ và dừng quan hệ nếu thấy miệng hoặc vùng kín của đối phương có những biểu hiện, tổn thương, viêm loét bất thường.

Nhiễm virut viêm gan B

Virut viêm gan B rất dễ lây lan qua tình dục miệng. Đặc biệt, bạn còn có nguy cơ mắc cả viêm gan A sau khi lây nhiễm viêm gan B từ đối tác. Để phòng tránh bệnh, bạn nên tiêm phòng viêm gan B còn nếu chưa tiêm phòng thì hãy quan sát đối tác, nếu thấy có những dấu hiệu của bệnh thì không nên quan hệ.

Nhiễm bệnh mụn rộp

Quan hệ đường âm đạo và đường miệng đều có khả năng lây nhiễm hai loại virut mụn rộp cơ bản là HSV1 và HSV2. Tuy nhiên, oral sex có nguy cơ lây lan virut mụn rộp nhanh và rộng hơn, kể cả trong giai đoạn ủ bệnh.

Bệnh giang mai

Đây là chứng bệnh đặc biệt nghiêm trọng với tình dục miệng. Theo thống kê của các nhà khoa học Hoa Kỳ, có đến 15% số bạn trẻ nước này mắc phải

giang mai qua oral sex. Bệnh này thường phát triển không có dấu hiệu rõ ràng nên khả năng phát hiện sớm rất khó. Tuy nhiên, nếu bạn thấy triệu chứng đau cổ họng sau khi quan hệ miệng, nên đi khám bác sĩ.

Tổn thương vùng kín

Khi oral sex, do quá ngẫu hứng mà bạn có những hành động quá mạnh khiến răng và môi tiếp xúc một cách thô bạo tới vùng kín gây nên những tổn thương. Cô bé, cậu bé có thể bị chảy máu, ngứa, nổi mẩn đỏ dễ dẫn tới nhiễm trùng. Khi vùng kín bị tổn thương, những vi khuẩn sẵn có, cư trú ở cổ họng, trong khoang miệng sẽ nhanh chóng thâm nhập và gây nên những bệnh phụ khoa ở cả nam và nữ.

Lời khuyên của thầy thuốc

Tình dục miệng có thể lây lan các loại bệnh như quan hệ đường âm đạo. Hơn nữa, bệnh và vùng miệng có thể nhiễm ngược virut, vi khuẩn từ cơ quan sinh dục. Khi oral sex, âm đạo và dương vật rất dễ bị tổn thương do những ma sát của răng, chính vì vậy, khả năng lây càng cao.

Vì vậy, để oral sex an toàn, cần tránh quan hệ với bạn tình khi có dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục như rạn da, mụn nhọt, lở loét… hoặc trong miệng có vết thương hở. Nên sử dụng bao cao su hoặc màng chắn miệng. Rửa tay và bộ phận sinh dục thật sạch trước và sau khi oral sex. Sau khi oral sex, không nên đánh răng ngay bởi khi nướu hoặc lợi bị tổn thương, virut sẽ dễ dàng xâm nhập. Chỉ nên oral sex với người mà bạn tin tưởng, không nên quan hệ với nhiều bạn tình.