Y tế địa phương đạt chuẩn quốc tế: Từ ước mơ đến thực tế tại Khánh Hòa

Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.

Y học chuẩn quốc tế hiện diện nơi miền biển

"Những ngày đầu tiên nhận công tác tại Vinmec, tôi tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân ung thư đại tràng đặc biệt. Đó là một người mẹ trẻ mới 34 tuổi. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thất thần của cô khi nghe tin mình mắc ung thư", bác sĩ Khôi bắt đầu câu chuyện bằng ký ức khó quên.

Ca bệnh ấy như một cột mốc đánh dấu hành trình mới của vị bác sĩ tại bệnh viện Vinmec Nha Trang. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành trong hệ thống y tế Vinmec, ông quyết định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng cho bệnh nhân.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tốc độ hồi phục của bệnh nhân nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến, nhờ chương trình chăm sóc hậu phẫu và giảm đau theo tiêu chuẩn quốc tế tại Vinmec", ông chia sẻ.

Giờ đây, người mẹ trẻ ấy đã hoàn thành phác đồ điều trị và trở lại cuộc sống bình thường. Với bác sĩ Khôi, kết quả đó không chỉ là niềm vui nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự phối hợp đa chuyên khoa giữa bác sĩ phẫu thuật, gây mê, điều dưỡng, dinh dưỡng và phục hồi chức năng.

Một kỷ niệm khác khiến ông nhớ mãi là ca phẫu thuật cho bệnh nhi 2 tuổi bị phình đại tràng bẩm sinh. Ca mổ có sự phối hợp cùng PGS.TS.BS Phạm Anh Vũ - chuyên gia ngoại tiêu hóa của hệ thống Vinmec.

"Khoảnh khắc bé tự đi đại tiện lần đầu tiên trong đời, không cần hỗ trợ thuốc, cả khoa như vỡ òa. Tôi chưa bao giờ thấy niềm vui nào giản dị mà trọn vẹn đến thế", ông kể.

Theo bác sĩ Khôi, để đạt được những thành tựu đó, mô hình phục hồi sớm sau phẫu thuật ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) mà Vinmec triển khai thường quy đóng vai trò then chốt. ERAS là xu hướng toàn cầu, giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện.

"Tôi rất tự hào khi Vinmec đang áp dụng đầy đủ mô hình này với sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị, nhân lực và quy trình chuẩn hóa", ông nói.

Dấu ấn Vinmec trên hành trình nâng tầm y tế địa phương

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và thạc sĩ ngoại khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế, bác sĩ Khôi sớm xác định hướng đi chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại tiêu hóa - gan mật. Ông từng tu nghiệp tại các trung tâm hàng đầu ở Pháp và Hàn Quốc, như Bệnh viện Đại học Jean Verdier, Bệnh viện Đại học Avicenne (Đại học Paris XIII) và Bệnh viện Đại học Ewha (Seoul). Chính quãng thời gian này đã định hình cho ông cách tiếp cận y học hiện đại, coi trọng quy trình, tính chính xác và sự phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị.

"Tôi muốn mang tinh thần đó của các trung tâm y học hàng đầu về áp dụng cho bệnh nhân Việt Nam", ông chia sẻ.

Trước khi gia nhập Vinmec, bác sĩ Khôi có hơn 16 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa, giữ vị trí Trưởng khoa Ngoại tổng quát. Những năm tháng làm việc ở tuyến tỉnh giúp ông thấu hiểu hơn hoàn cảnh và khó khăn của người bệnh địa phương.

"Nhiều bệnh nhân ung thư tiêu hóa buộc phải di chuyển vào TP.HCM để điều trị, một hành trình dài mệt mỏi và tốn kém. Tôi luôn ước rằng, giá như Khánh Hòa có một bệnh viện được đầu tư đồng bộ giúp người dân có thể điều trị tại chỗ theo tiêu chuẩn quốc tế", ông nhớ lại.

Giờ đây, trên cương vị Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, mong muốn ấy của bác sĩ Khôi đang dần trở thành hiện thực. Vinmec Nha Trang được trang bị hệ thống phòng mổ Hybrid hiện đại, robot hỗ trợ phẫu thuật, cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. Nhờ đó, người dân địa phương có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống, thay vì phải di chuyển hàng trăm km.

TS.BS Trương Đình Khôi cho biết, giờ đây người dân tại Khánh Hòa có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống

Theo vị bác sĩ, sự đầu tư toàn diện và bài bản của hệ thống Vinmec không chỉ giúp người bệnh được hưởng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế mà còn tạo môi trường học hỏi góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ y tế địa phương, từ đó thu hẹp khoảng cách về chất lượng khám chữa bệnh giữa các vùng miền.

"Điều quý nhất là chúng tôi luôn có một tập thể vững vàng phía sau. Mỗi ca phẫu thuật khó đều được hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành trong hệ thống, đảm bảo quyết định điều trị chính xác và an toàn nhất cho người bệnh", ông nói.

Từ những ca phẫu thuật phức tạp đầu tiên đến hàng trăm bệnh nhân đã hồi phục khỏe mạnh, hành trình của bác sĩ Trương Đình Khôi và các cộng sự ở Vinmec Nha Trang là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Vinmec trong việc rút ngắn khoảng cách giữa chuẩn mực quốc tế và thực tiễn địa phương, để người bệnh được chữa trị, chăm sóc và tìm lại niềm tin vào cuộc sống ngay tại chính nơi mình sinh ra.