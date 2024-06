Ý kiến được thảo luận rôm rả nhất hiện tại: Midu chọn chồng là oke nhất, còn váy - hoa - makeup thì...

Nhiều ý kiến khen - chê xoay quanh chiếc váy cưới của Midu

Ngày 29/6 vừa qua, Midu và chồng doanh nhân - Minh Đạt đã chính thức về chung một nhà bằng đám cưới khủng ở TP.HCM. Bên cạnh những lời chúc phúc cho cô dâu chú rể hay trầm trồ vì độ khủng, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận bàn tán về phía dưới các bài đăng về đám cưới của cặp đôi.

Trong đó một trong những ý kiến khiến cư dân mạng tranh cãi nhất hiện tại là gu của Midu. “Gu Midu chỉ có chọn ông chồng là ok nhất, còn váy, hoa, trang sức, makeup nay nhìn xu quá luôn” - bình luận này viết.

Vợ chồng Midu - Minh Đạt

Bình luận nhận về nhiều lượt tương tác

Nhiều người đồng tình với nhận xét này, cho rằng hơi đáng tiếc vì những chi tiết hơi xu này làm cô dâu bớt đẹp so với ngày thường và tổng thể đám cưới bớt hoành tráng hơn. Bên cạnh đó họ cũng cho rằng từ đám cưới của Midu có thể thấy không phải cứ ekip hùng hậu, chi tiền khủng là sẽ đẹp.

- Thiệt mình yêu quý Midu nên mình comment vui vẻ chứ không phải chê theo kiểu ganh tị.

- Trông chờ đám cưới Midu vì bạn ấy quá xinh đẹp, nhưng tổng thể làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của cô dâu.

- Váy mắc tiền, nhưng nhìn sao sao á.

- Váy này kết hợp bó hoa, vòng cổ, kiểu tóc lạc quẻ thật.

- Váy kết hợp cái dây cổ hơi rườm rà nên tổng thể không ok. Lấy vòng cổ đơn giản hoặc không đeo nhìn sẽ ổn hơn.

Ngược lại là không ít bình luận phản đối. Những người ở phe này không chỉ khen những lựa chọn của Midu mà còn khẳng định dù là gu chọn chồng hay gu thẩm mỹ trong đám cưới thì miễn cô thích là được, ý kiến của người khác có hay không cũng không quan trọng.

- Mấy bà phải nhìn ngoài thì mới biết cái váy nó đẹp hay không. Với đám cưới thì thôi mình chúc phúc là được rồi, toàn vào chê là sao nhỉ? Nhưng tui nhìn vẫn đẹp.

- Váy của Midu đẹp lắm á. Có thể không hợp với kiểu tóc thôi nhưng tui vẫn thấy 2 vợ chồng nhìn đẹp đôi quá trời luôn.

- Nhìn Midu đẹp, nhất là cách chọn váy - hoa - makeup nhẹ nhàng, thanh lịch ghê.

- Váy nhìn kỹ rất đẹp luôn, chất liệu đẹp và sang trọng. Còn cô dâu trang điểm nhẹ nhàng. Vậy mà mấy người cứ thích chê là sao nhỉ?

- Cô dâu chú rể thích mấy bộ đó mà mọi người ơi?

- Mình thấy đơn giản mà đẹp mà ta?

Trước đó, tại lễ vu quy của Midu và Minh Đạt, cô dâu cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều về trang điểm. Có người cho rằng lớp makeup hơi nhạt nhòa, thậm chí có phần sơ sài, để lộ khuyết điểm "dìm" nhan sắc của cô dâu. Song nhiều người lại khẳng định rất thích lối trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng này.

Lúc tổ chức lễ vu quy, chuyện trang điểm của Midu cũng được bàn tán

Midu: Chiếc váy cưới thật sự rất đặc biệt, tôi cảm nhận được yêu thương và trân trọng chồng dành cho mình

Được biết chiếc váy mà cư dân mạng nhắc đến là chiếc váy được Midu diện đầu tiên trong đám cưới, được dùng để đón tiếp khách mời. Mẫu váy cưới có chi tiết thắt eo và bung xòe về dưới và trễ vai ở phía trên. Nhờ chi tiết này mà Midu có thể khoe vòng 1 một cách tinh tế.

Trong một bài phỏng vấn ngay trước thềm đám cưới, Midu cũng tiết lộ về chuyện váy cưới. Cô được chồng hộ tống sang Pháp để đặt may một thiết kế dành riêng cho ngày trọng đại. Cô nói về chiếc váy như sau: Trước đây, tôi thấy các cô dâu mỗi khi nhìn chiếc váy cưới thường có nhiều cảm xúc nhưng lúc đó tôi chưa hiểu. Đến khi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, cùng đi đặt chiếc váy cho mình, tôi đã rất xúc động. Tôi là nghệ sĩ, do tính chất công việc nên đã quen với việc tiếp xúc với rất nhiều chiếc váy lộng lẫy và đẹp. Trước đây, tôi chỉ nghĩ đơn thuần những chiếc váy lộng lẫy đến mức nào chắc cũng chỉ khiến mình trầm trồ khi nhìn thấy thôi, nhưng váy cưới thật sự rất đặc biệt. Tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm, hành trình gắn bó của chúng tôi khi đặt may váy, tôi xúc động khi nghĩ đến lúc được diện nó vào lễ đường. Tôi còn cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương và trân trọng của chồng dành cho mình".

Một chiếc váy cưới khác của Midu tại đám cưới

Ngoài ra Midu và Minh Đạt cũng đã dành rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho ngày cưới. Ngoài chiếc váy được đặt may ở Pháp, Midu cũng chọn thêm các thiết kế từ các nhà thiết kế trong nước và chụp hàng loạt bộ ảnh cưới.

"Cũng như mọi cô gái, ngày cưới là dịp rất trọng đại trong cuộc đời của tôi. Tôi khá bận rộn, vì ngoài lịch trình chuẩn bị cho đám cưới thì còn phải sắp xếp nhiều công việc khác. Thế nên trong tháng 5 vừa rồi, tôi dành toàn bộ thời gian để xử lý xong các công việc để có thể dành trọn tháng 6 cho hôn lễ của mình. Chú rể cũng đồng hành cùng tôi trong giai đoạn này, mỗi người sẽ phụ trách một việc. Với chúng tôi, ai giỏi lĩnh vực nào thì sẽ phụ trách lĩnh vực đó, như tôi giỏi về visual, nghệ thuật nên sẽ làm mảng này còn chú rể sẽ hỗ trợ những công việc khác" - Midu nói về quá trình chuẩn bị cho đám cưới.

Tại đám cưới, Midu đã sử dụng tổng cộng 4 mẫu váy cưới khác nhau, không hề trùng lặp với loạt ảnh cưới đã được đăng tải trước đó.