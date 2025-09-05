Xúc động hàng ghế đặc biệt trong buổi chiếu phim 'Mưa đỏ' ở Thành cổ Quảng Trị

Tối 4/9, trong không gian linh thiêng của Thành cổ Quảng Trị, suất chiếu phim "Mưa đỏ" được trình chiếu để phục vụ các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và các tầng lớp nhân dân.

Để chuẩn bị cho buổi chiếu phim, hàng trăm chiếc ghế được ban tổ chức sắp xếp ngay ngắn. Hình ảnh gây xúc động nhất là hàng ghế đầu tiên để trống, được đặt những chiếc ba lô và mũ tai bèo của các chiến sỹ. Đây là vị trí trang trọng dành cho những người anh hùng, liệt sỹ ngã xuống cho thế hệ mai sau được sống trong hòa bình.

Hàng ghế đặc biệt kê đầu tiên, chỉ có ba lô và mũ tai bèo dành cho những người anh hùng, liệt sỹ ngã xuống vì độc lập dân tộc. (Ảnh: ND)

Có mặt từ 2h chiều, cựu chiến binh Lê Thanh Hùng (xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) lặng lẽ ngồi một góc, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía đài tưởng niệm. Khi có người hỏi chuyện, ký ức của người lính trinh sát năm xưa lại ùa về.

" Tôi là lính trinh sát của tiểu đoàn 14, Trung đoàn 7, Tỉnh đội Quảng Trị, trực tiếp tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ này. Giờ có mặt tại đây, tôi xúc động lắm. Nhớ về những ngày kháng chiến khốc liệt, nhớ những người đồng đội chưa kịp nhớ mặt, nhớ tên đã nằm lại mãi mãi ở đây ", ông Hùng nghẹn ngào nói.

Ông Hùng cho biết khi hay tin bộ phim được chiếu tại chính nơi đây, ông chờ đợi từng ngày. Chiều nay, ông nhờ người nhà chở vào thật sớm để thắp cho đồng đội nén hương, và cũng để hy vọng có cơ hội gặp lại một vài người đồng đội cũ.

" Sau khi chiến đấu ở Thành cổ, tôi bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Côn Đảo. Trở về và được sống trong những ngày này, thấy đất nước hòa bình, thống nhất và phát triển phồn vinh mỗi ngày là điều tôi vui sướng nhất" , ông Hùng nói thêm.

Người dân dâng hương lên các anh hùng, liệt sỹ trên Thành cổ Quảng Trị trước khi tới theo dõi "Mưa Đỏ". (Ảnh: ND)

"Mưa đỏ" dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Khán giả nước mắt rưng rưng khi theo dõi "Mưa đỏ" ở Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: ND)

Phim được đầu tư hoành tráng ngay từ khâu tiền kỳ. Ê-kíp dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, huy động hệ thống máy móc hiện đại, nhiều cảnh quay sử dụng cùng lúc bảy máy để tạo hiệu ứng chân thực. Nhà sản xuất không công bố con số cụ thể, song giới trong nghề ước tính kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo kế hoạch, lúc 19h30 ngày 4/9, " Mưa đỏ " được chiếu phục vụ tri ân tại khu di tích Thành Cổ Quảng Trị với sự tham dự của lãnh đạo, thân nhân liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân.

Ngày 5/9, có 2 suất chiếu tại rạp Rio CINEMAS Vincom Plaza (Đông Hà) phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn. Buổi chiếu dành cho lãnh đạo, cán bộ các ban ngành tỉnh được tổ chức vào 20h ngày 5/9 hoặc sáng 6/9 tại hội trường hoặc nhà văn hóa ở Đồng Hới.

Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ cử tổ công tác phối hợp thực hiện chiếu phim và bảo đảm bộ phim "Mưa đỏ" với thời lượng 124 phút phục vụ công chiếu.

