Xúc động chiến sĩ công an Đà Nẵng đi giao sữa cho bé 7 tháng tuổi sau khi nhận được một tin nhắn

Trước tình hình diễn biến dịch đang ngày càng phức tạp trên địa bàn Đà Nẵng, nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thành phố thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu, ở đấy", phong toả thành phố trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ 16/8.



Trong thời gian này, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an thành phố ở tuyến đầu chống dịch, trở thành "lá chắn thép" bảo vệ an ninh, an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa ổn định cuộc sống.

Nhiều người dân Đà Nẵng thời gian này vô cùng xúc động khi chứng kiến hình ảnh một đồng chí cán bộ Công An phường làm nhiệm vụ đặc biệt: Đi giao sữa mẹ cho em bé 7 tháng tuổi.

Câu chuyện về người chiến sĩ công an đi giao sữa cho một em bé ở Đà Nẵng khiến dân tình xúc động

Theo đó, cháu Trần Quốc Hưng (7 tháng tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị dị ứng với sữa công thức, mỗi khi uống sữa công thức, cháu bị dị ứng, có lần phải đi cấp cứu.

Chỉ có thể uống sữa mẹ, nhưng mẹ cháu lại thiếu sữa nên hằng ngày, bố mẹ cháu bé phải đi xin sữa từ các bà mẹ khác.

Éo le thay, khi thành phố bị phong tỏa, bố mẹ bé không thể đi ra ngoài lấy sữa được. Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu, người thường cho sữa cho bé Quốc Hưng chia sẻ: "Bé dị ứng sữa công thức, chỉ chịu sữa mẹ thôi nên mình hay cho bé.

Mà không thể cho nhiều một lần được vì sữa trữ đông bé cũng không uống. Trước đây mỗi ngày mình sẽ hút sữa ra 3 gói cho bố mẹ bé đến lấy, mỗi gói khoảng 300ml.

Đợt dịch này thành phố "đóng băng", bố mẹ bé không đến mình lấy sữa được, thế là bé nhịn sữa luôn, thương lắm nên mình đành phải làm phiền các chiến sĩ Công an dù biết các anh cũng bận rộn lắm".

Chị Ngọc Châu liên hệ với các chiến sĩ Công an nhờ hỗ trợ đưa sữa đến cho người nhà bé Quốc Hưng.

Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu, ngay khi nhận được phản hồi từ người dân, Trung úy Trần Thanh Quang, cán bộ Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã xin phép chỉ huy đơn vị để có thể làm shipper giao sữa đến nhà cho cháu bé.

Chàng trung uý đã liên hệ với chị Ngọc Châu rồi trực tiếp đến nhà chị lấy sữa, giao đến chốt kiểm dịch để người nhà bé Quốc Hưng ra nhận. Việc di chuyển được thực hiện nghiêm theo quy định về phòng chống dịch bệnh.

Hành động đẹp nhận được sự khen ngợi của người dân

Hành động quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người dân, nhận về hàng nghìn lượt "thả tim" cùng những lời khen ngợi.

Chàng chiến sĩ công an trẻ tuổi có lẽ chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, có một không hai, chứa chan ý nghĩa nhân văn như việc đi ship sữa giữa mùa dịch như thế.