"Hiệu quả cao và thành công đã được chứng minh của vũ khí Nga tại các khu vực chiến đấu đã làm tăng sự quan tâm từ các đối tác nước ngoài, ông Dmitry Shugaev - Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) phát biểu như trên.

"Tôi có thể hoàn toàn tự tin khẳng định rằng kinh nghiệm chiến đấu thành công và hiệu quả cao mà vũ khí của chúng tôi thể hiện sẽ làm tăng sức hấp dẫn đối với các đối tác nước ngoài".

"Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được từ các hệ thống tiên tiến, chẳng hạn như nhiều loại máy bay không người lái, cho phép chúng tôi mở rộng danh mục sản phẩm xuất khẩu. Hiệu quả của những thiết bị mới đã được chứng minh", ông Shugaev nói trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi hãng tin TASS.

Ông Dmitry Shugaev - Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga.

Ông Shugaev lưu ý rằng các sản phẩm quốc phòng Nga được ưa chuộng nhất bao gồm vũ khí và trang thiết bị cho lực lượng mặt đất, radar, các hệ thống phát hiện mục tiêu và tác chiến điện tử (EW) khác nhau dành cho máy bay không người lái, tổ hợp phòng không và vũ khí cận chiến.

Người đứng đầu FSMTC cũng lưu ý rằng đối tác nước ngoài vẫn tiếp tục quan tâm đến máy bay, hệ thống phòng không, trang thiết bị cho lực lượng mặt đất, tên lửa chống tăng và vũ khí hạng nhẹ.

"Hôm nay, chúng ta có thể tự tin nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng đã chứng minh được khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt kinh tế và những biện pháp hạn chế khác do phương Tây áp đặt".

"Các công ty, ban quản lý và nhân viên đã chịu đựng áp lực và cùng nhau hợp tác để giải quyết các vấn đề phức tạp. Ngành công nghiệp của chúng ta đã thích nghi với những thách thức mới".

"Giờ đây, chúng ta có thể thấy ngành công nghiệp đang thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến việc mua sắm quốc phòng cấp nhà nước và phát triển hơn nữa hợp tác kỹ thuật quân sự với những quốc gia khác như thế nào", ông Shugaev nhấn mạnh.

Dự báo trong thời gian tới, Nga có thể lấy lại vị trí của mình trên bảng xếp hạng các cường quốc xuất khẩu vũ khí hàng đầu, khi hiện tại họ để rơi vào tay đối thủ như Hàn Quốc hay Trung Quốc.