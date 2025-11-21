Xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm một nửa

Xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm đáng kể do chiến tranh ở Ukraine và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế

Ấn phẩm Moscow Times đưa tin này sau khi trích dẫn tuyên bố của Giám đốc điều hành tập đoàn nhà nước Rostec - ông Sergei Chemezov, bên lề triển lãm hàng không Dubai.

Theo dữ liệu do ông Chemezov công bố, trước đây Nga thu được khoảng 14 tỷ đô la tiền ngoại hối từ xuất khẩu vũ khí mỗi năm.

Tuy nhiên đến năm 2022, khối lượng đã giảm khoảng một nửa và đến năm 2024, số lượng quốc gia mua hàng đã giảm từ 47 xuống còn 33.

Nếu trong giai đoạn 2018 - 2022, Nga cung cấp vũ khí cho 47 quốc gia, thì đến năm 2024, con số này chỉ còn 33. Châu Á và Châu Đại Dương chiếm 74% kim ngạch xuất khẩu của Nga, Châu Phi - 12% và Châu Âu - 7,4%.

Ấn phẩm Moscow Times cũng lưu ý rằng Ấn Độ vẫn là nước mua vũ khí lớn nhất từ Nga với thị phần 38%. Tiếp theo là Trung Quốc (17%) và Kazakhstan (11%), theo dữ liệu của SIPRI.

Máy bay ném bom Su-34 xuất khẩu của Nga được ngụy trang màu sa mạc, có lẽ dành cho Algeria.

Đồng thời theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), thị phần của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu đã giảm từ 21% xuống còn 7,8% trong 5 năm qua.

Ông Chemezov thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Tập đoàn Rostec kể từ tháng 2 năm 2022 đã ảnh hưởng đến cả bộ phận quốc phòng và dân sự của tập đoàn.

Bất chấp tình hình này, người đứng đầu Rostec vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào việc nối lại nguồn cung xuất khẩu. Theo ông Chemezov, tập đoàn đang tăng năng lực sản xuất và sẽ sớm đủ sức đáp ứng không chỉ nhu cầu nội bộ của Lực lượng vũ trang Nga mà còn khôi phục nguồn cung ra bên ngoài.

Mặc dù vậy, triển vọng là vô cùng khó khăn khi các lệnh cấm vận đối với Nga đang bị không chỉ Mỹ mà cả châu Âu siết chặt, theo đó sẽ áp đặt biện pháp hạn chế đối với cả khách hàng mua vũ khí của Moskva.