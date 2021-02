Xuất hiện trên truyền hình, cô gái vùng cao khiến dân mạng xôn xao, lao đi tìm danh tính vì quá xinh đẹp

Mới đây, hình ảnh về một cô gái dân tộc Mường ở Mường Lát, Thanh Hóa đã tràn ngập các fanpage, mạng xã hội. Theo đó, cô gái xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu.

Hình ảnh của cô gái xinh đẹp xuất hiện trên truyền hình.

"Một đóa hoa rừng bên cạnh cột mốc biên giới số 281 của Việt Nam và nước bạn Lào. Đây chính là vẻ đẹp của người con gái Mường Lát - địa danh được nhà thơ Quang Dũng nhắc đến trong bài thơ "Tây Tiến".

Hình ảnh "Mường Lát hoa về trong đêm hơi" phải chăng chữ "Hoa" - 1 phần nào đó nói về vẻ đẹp của những cô gái Thái bên cạnh sự uy dũng của đoàn quân Tây Tiến", đây chính là dòng đăng tải của một page lớn đính kèm với hình ảnh trên.

Được biết, cô gái tên là Lương Thị An. Hiện An đang là học sinh một trường THCS trên địa bàn huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Nhìn hình ảnh An xinh đẹp trên truyền hình, dân mạng đã đi tìm kiếm facebook cá nhân của cô và "bão like" các hình ảnh trên đó. Trong những tấm ảnh đời thường, An xuất hiện vô cùng giản dị nhưng vẫn không giấu được sự xinh xắn, đáng yêu.

Lương Thị An chụp ảnh ở cổng trường.

An khi diện đồ dân tộc Thái.

Hiện tại, An có gần 10 nghìn follow trên trang cá nhân. Những tấm ảnh của cô cũng đạt lượng like rất lớn và hàng nghìn bình luận. Thậm chí nhiều người còn vào xin được kết bạn, gọi mẹ An là mẹ và xuýt xoa khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của cô gái vùng cao.

Hiện tại, sức hút của cô gái Lương Thị An vẫn còn rất lớn. Có lẽ, đến cô cũng sẽ bất ngờ khi vào facebook cá nhân của mình bởi lượng tương tác kinh khủng sau khi hình ảnh của cô được phủ sóng trên mạng xã hội.