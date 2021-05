Xuân Thảo bật khóc khi nghĩ về con trai

Đêm thi thứ hai là cuộc so tài giữa bốn nhóm nhảy: Life Dance, Saigon Kiddiez, Mania Family và M.U.G. Trong đó, Mania Family của vũ công Xuân Thảo và đồng đội đã gây ấn tượng với phần trình diễn đầy cảm xúc trên nền nhạc Keeping your head up. Bài nhảy mang thông điệp: mỗi người đều cất giấu trong mình một tâm hồn trẻ thơ và cần được đánh thức để hướng đến những điều tích cực. Chia sẻ về câu chuyện, vợ vũ công Đình Lộc đã không kìm được xúc động.

"Sự ra đời của Bon khiến tôi và ông xã Đình Lộc thay đổi nhiều về suy nghĩ, cảm nhận. Chúng tôi có thêm năng lượng để làm việc và nảy ra rất nhiều cảm hứng nghệ thuật", Xuân Thảo chia sẻ.

Mania Family tiền thân là những vũ công hoạt động tự do và tay ngang, không qua trường lớp đào tạo bài bản. Trong đó có các bé thuộc Mania Young mới chỉ được Xuân Thảo và Đình Lộc dạy nhảy trong một năm trở lại đây.

Phần thi của Xuân Thảo - Đình Lộc và đồng đội được giám khảo Minh Tuyết đánh giá cao.

Life Dance của cũng có màn ra mắt ấn tượng. Nhóm sử dụng nhạc nền là bản mashup ba ca khúc Bánh trôi nước - Tứ phủ - Rằm tháng bảy. Những học trò của Quang Đăng trong trang phục nón lá, khăn rằn, áo bà ba không chỉ mang đến không gian ma mị, ảo ảnh mà còn phô diễn sự đồng điệu, nhịp nhàng với nhau qua những động tác nhảy.

Giám khảo Việt Max dành cho bài thi nhiều lời khen: "Tôi luôn đánh giá Life Dance rất cao vì tinh thần của các bạn, đó là tinh thần của người Việt. Bản thân các bạn cũng khéo léo khi lồng ghép được cái truyền thống nhưng không quá mức cổ điển".

Tuy mới thành lập không lâu và nghề nghiệp chính của các thành viên trong nhóm không phải nhảy múa, nhưng Saigon Kiddiez đã thể hiện niềm đam mê cháy bỏng qua từng bước nhảy. Ở đêm thi vừa qua, nhóm biểu diễn tiết mục nhảy popping trên nền nhạc Fantasy world của Robotboys.

Hóa thân thành bộ lạc da đỏ và người hiện đại, Saigon Kiddiez phác họa góc nhìn của người trẻ đối với tương lai nhưng vẫn không quên việc gìn giữ, trân trọng những tinh hóa quá khứ. Chính sức mạnh của những cú giật đã khiến các vũ công như được truyền sức mạnh, tạo cảm giác năng lượng trào ra ngoài khiến người xem cảm nhận rõ lời nhắn nhủ mà Saigon Kiddiez muốn truyền tải.

Là sự liên minh giữa hai nhóm nhảy MQ Dance Team và UDG Vietnam, M.U.G ra đời với mục tiêu chinh phục các thử thách tại sân chơi 'Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew'.

M.U.G chinh phục khán giả bằng bài nhảy với các động tác hiphop, jazz và đương đại trên nhạc nền Swipe right. Tập thứ ba của chương trình với chủ đề 'Lăng kính cuộc sống' sẽ lên sóng vào ngày 5/6 trên kênh VTV3.