Xử phạt Trà sữa La Boong, bún riêu cô Hương Béo, Phở Hào và Cơm đốt thố Lão Đại vì vi phạm an toàn thực phẩm

Theo danh sách được công bố, trong tháng 1/2026, UBND phường Láng đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do không bảo đảm các điều kiện theo quy định về an toàn thực phẩm. Mức xử phạt đối với mỗi trường hợp là 4 triệu đồng, không áp dụng hình thức phạt bổ sung và không kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, ngày 16/1/2026, UBND phường Láng ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo – Chùa Láng, địa chỉ số 61 Chùa Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội. Cơ sở này bị xác định vi phạm do không có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

Tiếp đó, ngày 20/1/2026, UBND phường Láng ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPHC xử phạt hộ kinh doanh Cơm đốt thố Lão Đại I, địa chỉ số 50 Nguyên Hồng, phường Láng, thành phố Hà Nội. Theo quyết định, cơ sở vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khi khu vực chế biến để côn trùng gây hại xâm nhập.

Ngày 22/1/2026, UBND phường Láng ban hành Quyết định số 14/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào, địa chỉ số 102 C10 tập thể Nguyên Hồng, phường Láng, thành phố Hà Nội. Hành vi vi phạm được xác định là cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín.

Cũng trong ngày 22/1/2026, UBND phường Láng ban hành Quyết định số 15/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Trà sữa La Boong, địa điểm kinh doanh tại P101 B1 tập thể Nam Thành Công, phường Láng, thành phố Hà Nội. Cơ sở này vi phạm do không có dụng cụ chứa đựng rác thải bảo đảm vệ sinh.

Danh sách các quyết định xử phạt nêu trên được UBND phường Láng công khai theo quy định, nhằm cung cấp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn phường trong thời gian từ đầu năm 2026 đến nay.

Thúy Hạnh