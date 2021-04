Xử phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật về việc làm căn cước công dân số đẹp nhằm mục đích "câu like"

Ngày 8/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp đăng tin sai sự thật về việc làm căn cước công dân nhanh, số đẹp trên mạng xã hội Facebook để "câu like".



Trường hợp bị xử phạt là Đ.T.T.D (31 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/3, D. đã sử dụng trang Facebook cá nhân của mình rồi đăng tải bài viết với nội dung: "Hôm rồi ai hỏi mình làm nhanh CCCD với lựa số đẹp BMT – Đắk Nông đâu hè. Inbox em mần cho. Giá yêu thương".

Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người đã vào like và bình luận. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và mời bà D. lên cơ quan làm việc.

Làm việc tại cơ quan công an, bà D. khai nhận, bản thân không có mối quan hệ và khả năng tác động để làm CCCD nhanh, số đẹp. Hiện bà D. đang bán hàng online trên trang Facebook cá nhân nên đã đăng tải bài viết trên nhằm mục đích "câu like", thu hút người sử dụng mạng xã hội biết, để theo dõi trang Facebook của mình.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, bà D. đã nhận ra việc làm của mình là sai trái nên đã gỡ bỏ bài viết… Với hành vi trên, bà D. đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông được quy định tại khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ.