Xử lý quán bún vỉa hè ở Huế bị 'tố' rửa tô chớp nhoáng, mất vệ sinh

Xôn xao quán bún vỉa hè ở Huế rửa tô chớp nhoáng, mất vệ sinh. (Nguồn: MXH)

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa ( TP Huế ) cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra đột xuất quán bún vỉa hè tại số 51 Nguyễn Huệ (phường Thuận Hoá) sau khi nhận được phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ quán là bà T.T.D. (SN 1973, trú phường An Cựu), người phụ giúp là bà N.T.B. (SN 1972, cùng trú phường An Cựu).

Theo biên bản kiểm tra, cơ sở này sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh để rửa dụng cụ ăn uống, việc vệ sinh dụng cụ không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ quán khắc phục các tồn tại, thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm .

Lực lượng chức năng làm việc với chủ quán bún vỉa hè ở số 51 đường Nguyễn Huệ (TP Huế). (Ảnh: UBND phường Thuận Hoá)

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (UBND phường Thuận Hóa) lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với bà D. về hành vi vứt rác thải ra vỉa hè, lòng đường trái quy định, đồng thời đang tham mưu UBND phường ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

UBND phường Thuận Hóa kêu gọi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, ngày 14/8, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một hàng bán đồ ăn vỉa hè cạnh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa).

Theo clip, một phụ nữ bán hàng cầm trên tay một số tô đựng đồ ăn của khách, sau khi đổ thức ăn thừa vào một xô, chỉ nhúng nhanh vào một xô nước bên cạnh rồi đặt lại để tiếp tục sử dụng. Thao tác diễn ra trong chớp nhoáng, không có bước rửa kỹ hay dùng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng.

Đoạn clip thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng cách rửa tô như vậy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người tiêu dùng.

Tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế TP Huế) chuyển thông tin cho Văn phòng UBND phường Thuận Hóa để tổ chức xác minh, kiểm tra theo thẩm quyền.