Xử lý nghiêm các trường hợp khai báo gian dối, không chấp hành cách ly

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Sau khi nghe giới thiệu Công điện ngày 7/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của lực lượng CAND thời gian qua; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận sự quyết tâm, quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp; biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng CAND trong công tác phòng, chống dịch.

Triển khai biện pháp phù hợp đối phó với các tình huống, kịch bản

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến đặc biệt phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND không hoang mang, lo ngại quá mức trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; đồng thời tuyệt đối không được lơ là, mất tập trung, mất cảnh giác.

Bộ trưởng nêu rõ: “Tuyệt đối không vì tập trung phòng, chống hoặc quá lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng các nhiệm vụ công tác Công an, thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Đồng thời đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Công an năm 2020; chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích của đất nước để tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, giải pháp.

Nhấn mạnh một số nội dung để Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt ngay sau hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp quán triệt tổ chức thực hiện Công điện ngày 7/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; các nhiệm vụ của BCĐ Quốc gia; Điện của Bộ Công an về một số giải pháp trong công tác phòng, chống dịch.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phải thể hiện rõ vai trò trong tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền, BCĐ phòng, chống dịch bệnh địa phương và chủ động phối hợp, trao đổi tình hình với các lực lượng y tế và QĐND tham gia công tác phòng, chống dịch để triển khai đồng bộ các biện pháp phù hợp đối phó với các tình huống, kịch bản; kể cả trong các tình huống bất ngờ và xấu nhất.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mục tiêu công tác phòng, chống dịch là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để các CBCS bị lây nhiễm. Thủ trưởng đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin về chức năng, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí; yêu cầu nâng cao kiến thức y tế về phòng, chống dịch, nâng cao ý thức bảo vệ chính bản thân, gia đình và bảo vệ cộng đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

CAND phải là một trong những điểm tựa vững vàng về tinh thần cho quần chúng nhân dân



Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan truyền thông trong CAND tích cực tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp, giải pháp của lực lượng CAND trong phối hợp với các đơn vị chức năng ngành Y tế và Quân đội tổ chức phòng, chống dịch bệnh…

“Mỗi CBCS trong thời gian tới phải xung kích với ngành y tế và chính quyền địa phương trở thành một kênh thông tin tuyên truyền tại cơ sở để người dân nắm và thực hiện tốt” – Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, yêu cầu BCĐ của Bộ Công an phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện; tạo tâm lý bình tĩnh, không hoang mang trong nhân dân.

“CAND phải là một trong những điểm tựa vững vàng về tinh thần cho quần chúng nhân dân trong thời điểm này”, Bộ trưởng nhấn mạnh thêm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu toàn lực lượng Công an hoàn thành khai báo y tế trong 24h nữa; báo cáo kết quả lãnh đạo Bộ. Đồng thời chủ động tuyên truyền để người thân, gia đình CBCS hoàn thành khai báo y tế trong thời gian sớm nhất.

Theo Bộ trưởng, hiện nay dịch đã diễn biến hoàn toàn khác theo chiều hướng phức tạp, khó lường, do đó cần rà soát kế hoạch, kịch bản, quy trình công tác phối hợp phòng, chống dịch với các cơ quan chức năng ngành y tế và QĐND để đảm bảo chặt chẽ, không bỏ trống nhiệm vụ, không trùng dẫm.

Phối hợp với các đơn vị chức năng đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời ổ dịch, giảm lây lan trong cộng đồng. Thực hiện các biện pháp bảo vệ con người nhằm hạn chế thấp nhất tử vong.

Đối với các hoạt động của lực lượng Công an cần tính toán phương án đảm bảo dư địa quân số thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế và các lực lượng chức năng liên quan khác nhằm làm tốt công tác kiểm dịch y tế, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ tăng cường các biện pháp sàng lọc, quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, biên giới và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc theo đúng chỉ đạo của BCĐ Quốc gia.

Phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp không khai báo, khai báo gian dối và không chấp hành cách ly theo quy định.

Quyết liệt chạy đua với thời gian, khống chế thành công COVID-19

Bộ Công an đã có điện chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng CAND đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các tổ chức phản động, khủng bố; số chống đối trong nước và hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tập trung nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, đầu cơ, sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng đối với các mặt hàng là vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Tăng cường quản lý người nước ngoài; tăng cường quản lý địa bàn để chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các nguyên tắc của phòng dịch là: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng sớm...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ trên cơ sở bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, thể hiện vai trò của người lãnh đạo đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng công tác; quyết liệt chạy đua với thời gian, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện thật cụ thể, thiết thực mà kết quả cuối cùng là khống chế thành công dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ cho CBCS CAND, gia đình thân nhân và nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí lãnh đạo BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tích cực phối hợp với các đơn vị Công an trong phòng, chống dịch và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là tại các địa bàn có người nhiễm bệnh; quan tâm trang bị trang thiết bị y tế, hoá chất phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới...