Xu hướng chọn nhà thời bình thường mới: Ưu tiên chất sống sinh thái, nghỉ dưỡng tại gia

Không gian đầy đủ tiện nghi là lựa chọn số 1

Vừa chốt lời chứng khoán cộng thêm khoản tiền tiết kiệm nhiều năm, vợ chồng anh Quang Hiếu (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết định tìm mua căn nhà mới cho cả gia đình. "Mua nhà là mua cho tương lai nên vợ chồng mình phải tính kỹ. Không đơn giản mua chỗ ở xếp đủ người vào đủ phòng mà cần có khoảng không để hít thở, căn nhà rộng rãi để dự phòng sau này, nhất là khi tình hình dịch bệnh phức tạp" – anh Hiếu nói.

Sau gần 2 tuần tìm hiểu, vợ chồng anh Hiếu quyết định "chốt" căn hộ tầng cao ở một dự án tại TP.Thủ Đức vì phù hợp với sở thích từng thành viên và nhu cầu làm việc, học tập tại nhà khi cần thiết.

"Một căn hộ dễ thở" đang trở thành nhu cầu của rất nhiều người như vợ chồng anh Hiếu. Nhiều cuộc khảo sát được thực hiện trong giai đoạn dịch bệnh cho thấy, có tới 90% người được hỏi đều "nhắm" đến những căn nhà có hệ số xanh vượt trội, căn hộ nhiều ánh sáng tự nhiên và hệ thống tiện ích đa dạng.

Đặc biệt, ngoài xu hướng xanh, người dân thời điểm này còn hướng đến giá trị thực chất hơn: không gian chung được bố trí thế nào, tiện ích có gì, giá trị sức khoẻ tinh thần ra sao. Điều đó cho thấy, bên cạnh diện tích căn hộ, số phòng ngủ, thiết kế thì khoảng không gian xung quanh ngôi nhà là nhu cầu được quan tâm hơn cả lúc này.

Theo ông Hải Bình, giám đốc marketing một công ty tư vấn BĐS, những gia đình nhiều thế hệ thường ưu tiên hàng đầu là những căn hộ có ban công dài, cửa sổ đón được nhiều ánh sáng tự nhiên với tầm view thư giãn. Ngoài ra, rất nhiều gia đình tới làm việc với công ty tư vấn đều bày tỏ mong muốn lựa chọn sống ở gần các tiện ích vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí lành mạnh để có không gian vận động cho trẻ nhỏ và nơi để thư giãn, giao lưu, tái tạo năng lượng cho người lớn.

Các gia đình cũng có xu hướng ưu tiên chọn nơi ở gần trường học để con trẻ không phải mệt mỏi vì thức dậy quá sớm, có thêm thời gian ăn uống tại nhà hay gần hệ thống bệnh viện để yên tâm về sức khỏe. Đồng thời, tiêu chí bảo vệ 24/7 cũng là lý do người mua tìm đến những dự án an toàn, khép kín, vận hành bài bản để đảm bảo cuộc sống thảnh thơi, an lành cho cả gia đình.

Nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế tại The Origami

Cũng giống như xu hướng chọn nhà ưu tiên tới chất lượng sống ở Việt Nam, cuộc sống chú trọng vào sức khoẻ đã được các quốc gia tiên tiến quan tâm từ rất lâu, và càng được quan tâm mạnh mẽ sau dịch. Tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… những dự án căn hộ nằm giữa những khu vườn khổng lồ, bao phủ bởi phần lớn cây xanh, cảnh quan thiên nhiên đang nở rộ và được coi như "liều thuốc" bổ dưỡng giúp người dân cân bằng cuộc sống.

Tại Việt Nam, các dự án chú trọng vào mảng xanh đang ngày càng phổ biến, mang tới chất lượng sống vượt trội. Trong bối cảnh đó, dự án The Origami (thuộc Vinhomes Grand Park, TPHCM) đang rất được thị trường chú ý khi sắp tiến hành bàn giao.

Theo giới đầu tư, The Origami hứa hẹn thổi làn gió mới vào thị trường căn hộ khi được phát triển bởi Vinhomes và Mitsubishi – những nhà phát triển BĐS hàng đầu Châu Á. Mang dấu dấn Nhật Bản đậm nét với hồ cá Koi, vườn tùng La Hán, đèn Tuyết nguyệt, cầu gỗ, cầu đá, cây bonsai… được sắp đặt tỉ mỉ, khoa học, The Origami tái hiện không gian yên bình, trong trẻo, tràn đầy năng lượng dành cho cả gia đình.

Cuộc sống nghỉ dưỡng được cộng hưởng khi The Origami được tích hợp với hàng loạt tiện ích liên quan đến sức khỏe như: công viên gym ngoài trời, khu phức hợp thể thao, sân chơi liên hoàn trẻ em, bể bơi chuẩn resort cùng với chuỗi tiện ích toàn dự án như Đại Công viên 36ha, Bến thuyền Manhattan Glory, Đại lộ Ánh sáng…

Bên trong mỗi căn hộ, The Origami hướng đến sự tinh tế, tối giản nhưng vẫn ấm áp, đặc biệt các mặt thoáng sẽ mang ánh sáng tự nhiên, hơi thở mát lành vào bên trong căn hộ, khiến cuộc sống ở trong nhà nhưng không hề bí bách, mà ngược lại luôn tươi mới, dễ chịu.

Từ cửa sổ căn hộ cũng có thể bao trọn tầm nhìn Vườn Nhật tĩnh tại hay tới miền xanh sông nước của sông Đồng Nai hoặc kênh rạch bao quanh…Thiết kế các căn linh hoạt từ 29,5 – 100m2, cùng không gian +1 sẽ là lựa chọn tối ưu cho các gia đình nhiều thành viên, hoặc những chủ nhân muốn biến tấu không gian sống để thể hiện cá tính, nhu cầu của bản thân.

Thừa hưởng trọn vẹn mô hình Đại đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng hệ sinh thái "all in one" từ Vinhomes Grand Park như dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, an ninh - an toàn hàng đầu của Vinhomes, hệ thống trường liên cấp Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trung tâm mua sắm Vincom Mega Mall… The Origami sẽ trở thành nơi xứng tầm để các gia đình thảnh thơi sống, nghỉ dưỡng trọn vẹn mỗi ngày.