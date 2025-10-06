Xót xa tang lễ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai, hàng xóm tiếc thương: "Tôi đã rất sốc và đau lòng"

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ trọng án 3 người bị sát hại tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (ở thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nạn nhân đều bị bắn súng vào đầu dẫn đến tử vong.

Trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta đeo vật giống súng tự chế.

Người thân và gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin trên báo Thanh niên, ngày 5/10, căn nhà nơi 3 người bị sát hại tử vong thương tâm tại xã Đăk Nhau (Đồng Nai) vẫn tràn ngập không khí xót thương của hàng xóm, láng giềng và người thân của các nạn nhân. Cùng ngày, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm và láng giềng.

Chia sẻ với nguồn trên, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đăk Nhau) cho hay đã biết vợ chồng ông Đ.D.Th hơn 25 năm nay, từ khi 2 vợ chồng còn khó khăn. 2 vợ chồng rất hiền lành, hay làm từ thiện, đã giúp đỡ cho nhiều người mượn tiền trong lúc khó khăn nhưng không lấy lãi, sống không mất lòng ai.

"Tôi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi đã rất sốc và đau lòng. Không riêng gì tôi, bà con hàng xóm và người thân gia đình ông Th., cũng chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để 2 vợ chồng ông Th. và cháu trai được yên nghỉ", ông Hùng chia sẻ.

Căn nhà của nạn nhân

Cùng là người đã nhiều năm quen biết và quý trọng gia đình ông Th., ông Nguyễn Văn Khẩn (thôn 6, xã Đăk Nhau) cho biết thường xuyên lên nhà ông Th. chơi.

"Anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh. Cháu Đ.T.T cũng rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên nhà tôi chơi với con trai tôi. Hôm qua tới giờ, con tôi cứ nói ba mua nước ngọt để con mang lên cho Đ.T.T uống vì bạn thích, mà tôi càng đau lòng hơn", anh Khẩn xúc động chia sẻ.

Trước đó, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh của đối tượng thời điểm gây án (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ án được người dân phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3/10. Ba nạn nhân tử vong, gồm ông Đ.D.T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ.T.T. (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông T). Gia đình ông T là đại lý thu mua nông sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Đồng thời Công an Đồng Nai cũng báo cáo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ. Lãnh đạo Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an đang tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án.