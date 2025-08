Xót xa hình ảnh cuối cùng của nam diễn viên Hàn vừa đột ngột qua đời bất thường trong ô tô

Thông tin chấn động làng giải trí Hàn sáng ngày 4/8 là về sự ra đi của nam diễn Song Young Kyu - gương mặt nhà nhà quen thuộc, phủ sóng từ điện ảnh đến truyền hình và sân khấu kịch tại Hàn. Trước đó, nam diễn viên vướng phải lùm xùm lái xe say rượu, bị loại khỏi loạt dự án nên sự ra đi của anh đang khiến dư luận xôn xào cùng nhiều lời đồn đoán.

Nam diễn viên Song Young Kyu

Theo kết quả điều tra của MBN, nam diễn viên Song Young Kyu đã được phát hiện tử vong trên xe oto. Cơ quan cảnh sát khu vực Dongbu, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi xác nhận thông tin Song Young Kyu đã qua đời và đang tiến hành điều tra. Anh được phát hiện bất tỉnh trong xe ô tô tại một khu nhà phố ở Yongin vào khoảng 8 giờ sáng hôm nay (ngày 4), và một người quen đã phát hiện ra sự việc rồi báo cảnh sát.

Thông tin về sự ra đi của Song Young Kyu khiến dư luận, truyền thông cả châu Á vô cùng bàng hoàng. Đặc biệt là khi anh hiện có tới 2 phim đang lên sóng và cả 2 phim đều ghi nhận những thành tích cao. Trước đó, khi nam diễn viên dính bê bối, cả 2 dự án này đều phải cắt bớt thời lượng lên sóng của anh. Dù vậy khán giả vẫn đánh giá cao diễn của xuất của Song Young Kyu ở cả 2 dự án là The Winning Try và The Defects. Trước thông tin đau lòng lần này, nhiều người không dám tin rằng những bộ phim bị cắt sửa này lại là nơi cuối cùng khán giả được thấy tài tử họ Song trên màn ảnh.

Trong bộ phim The Defects của ENA, Song Young Kyu vào vai mục sư Yoon Se Hoon, còn với The Winning Try của SBS, anh lại vào vai Tổng giám đốc Câu lạc bộ Bóng bầu dục Kim Min Jong. Cả hai vai diễn này đều thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng có ảnh hưởng lớn tới cốt truyện chính. Thời điểm bê bối chưa nổ ra, khán giả đánh giá cao diễn xuất của anh ở cả 2 dự án này. Hiện, khi Song Young Kyu đã qua đời, nhiều người tò mò rằng liệu ekip làm phim có tiếp tục cắt sửa các phân cảnh của anh ở giai đoạn sau của phim (cả 2 phim đều mới lên sóng chưa lâu) hay giữ lại để thể hiện sự tri ân với người đã mất.

Song Young Kyu trên màn ảnh lần cuối cùng trước khi qua đời

Ngoài 2 bộ phim trên thì trong năm nay, Song Young Kyu còn tham gia vở kịch Shakespeare In Love

Song Young Kyu sinh năm 1970, vào showbiz từ năm 1994. Nam diễn viên đã xuất hiện trong hơn 100 tác phẩm, bao gồm nhạc kịch, phim truyền hình và điện ảnh, trở thành gương mặt nhà nhà quen thuộc. Anh từng diễn xuất trong Penthouse 3, Reply 1988, Extreme Job, Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Hwarang, Gu Family Book…