Xôn xao tiên đoán 2026 của bà Baba Vanga với cảnh báo ‘đã đi quá xa’

Baba Vanga đã đưa ra đủ dự đoán cho hơn 5.000 năm tới

Bà Vangelia Pandeva Gushterova, được biết tới rộng rãi dưới tên Baba Vanga và được cho là một nhà tiên tri mù, tiếp tục được nhắc tới khi năm 2026 cận kề sau nhiều diễn giải mới về các dự đoán bà để lại trước khi qua đời năm 1996.

Theo bài viết của nhà báo Anh Maria Leticia Gomes (đăng 6/12), các diễn đàn trực tuyến đang lần nữa tranh luận về ý nghĩa của những tầm nhìn này và cách chúng liên hệ với bối cảnh toàn cầu hiện nay.

Diễn giải về dự đoán 2026

Theo diễn giải trên các diễn đàn trực tuyến và người hâm mộ, một trong những tiên đoán liên quan tới năm 2026 là nhân loại sẽ được tiếp xúc trực tiếp bởi một nền văn minh chưa biết, với một phương tiện lớn tới Trái Đất vào thời điểm một sự kiện thể thao trọng đại.

Ngoài ra, bà còn được cho là đề cập tới khả năng khám phá các hành tinh khác, trong đó có Sao Kim.

Nhiều người ủng hộ cho rằng những tiên đoán của bà từng trùng hợp với một số sự kiện lớn — như lũ lụt năm 2022, cái chết của Công nương Diana và các cuộc tấn công 11/9 ở New York.

Tuy nhiên, cũng có không ít hoài nghi cho rằng các phát ngôn được cho là mang tính mơ hồ, dễ dẫn đến diễn giải theo nhiều sự kiện khác nhau.

(Ảnh: Getty Images)

Bước ngoặt công nghệ và cảnh báo về xung đột

Trong số những dự đoán được chú ý nhất cho năm tới, diễn giải cho rằng đây là năm mà xã hội sẽ nhận ra mình đã đi “quá xa” trong phát triển công nghệ, và đứng trước một ngã rẽ quan trọng.

Theo bài viết, các chuyên gia, còn cho rằng bà có khuynh hướng tiên đoán khả năng xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn — được một số người liên hệ tới viễn cảnh Chiến tranh Thế giới thứ ba — dù trong các mô tả không có đề cập tới vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân.

Phản ứng và bối cảnh hiện thời

Trong những năm gần đây, tên tuổi bà Baba Vanga thường được khuấy động trở lại khi thế giới đối mặt với căng thẳng chính trị toàn cầu và những hiện tượng khí hậu cực đoan, khiến các diễn giải về tiên đoán của bà liên tục tái xuất trên mạng xã hội.

Người ủng hộ cho rằng tiên tri của bà mang tính tiên liệu, trong khi người hoài nghi cho rằng các tuyên bố thường quá chung chung để có thể kiểm chứng một cách khách quan.

Một số tiên đoán tích cực

Bài viết cũng đề cập tới những dự báo được xem là tích cực: bà được cho là tiên đoán sự tiến bộ y học đạt tới khả năng nuôi cấy cơ quan người trong phòng thí nghiệm, kéo dài tuổi thọ trung bình lên khoảng 120 năm. Ngoài ra, có diễn giải cho rằng con người sẽ tiến tới giao tiếp thần giao cách cảm.

Một chi tiết thú vị khác được nêu là kênh Sky History từng diễn giải một trong những tiên đoán của bà như dấu hiệu ông Lewis Hamilton sẽ cùng đội Ferrari tranh chức vô địch lái xe năm 2026 trong cuộc đua kịch tính với ông Max Verstappen.